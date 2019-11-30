Политика

Зампредседателя Молодежного парламента: Мы ждем тех, кто хочет работать на благо своего региона

В ноябре действующий состав Молодежного парламента провел заключительное заседание в этом году. Впереди - процедура по формированию нового состава. Корреспондент Псковской Ленты Новостей попросил заместителя председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Ольгу Безъязычную подвести итоги работы молодых законодателей региона за год и рассказать, каких ребят здесь ждут в связи с очередной ротацией.

- Ольга, какие мероприятия стали самыми яркими и запоминающимися в Молодежном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов в этом году?

- В Молодежном парламенте работает четыре комитета, и в каждом есть заместитель председателя - они решают, чем комитет будет заниматься. Я была в экономическом комитете, и для меня главным мероприятием, которое мы проводили уже второй год подряд (именно в этом созыве), стал Псковский велопарад. Для меня это, пожалуй, самый значимый проект.

Плюс мой проект «Профскилл», который получил грантовые средства на Первом псковском форуме #Команда2018 - это проект по содействию трудовой занятости молодежи. В сентябре и октябре на базе Молодежного центра мы его успешно реализовали.

Для меня важным итогом стало и то, что я смогла познакомиться с ребятами, которым и я смогла в чем-то помочь (так, Максиму Афанасенко я помогла организовать велопарад), и к своему проекту «Профскилл» я смогла привлечь других ребят, и они мне помогли. Это была результативная взаимовыгодная работа в течение минувших двух лет.

Мои коллеги также выигрывали областные и президентские гранты. Кто-то просто организовывал мероприятия на базе ПсковГУ. В целом, у нас была больше проектная деятельность.

В принципе, в каждом созыве ребята сами решают, какой деятельностью они хотят заниматься. Мы решили, что нам интересна проектная деятельность, поэтому на первых рабочих сессиях приглашенные специалисты нам рассказывали, как создавать проекты, можно сказать, прокачивали нас именно в области проектирования.

- Все ли задуманное удалось в итоге воплотить в жизнь?

- Лично мне - да. Я пришла в Молодежный парламент ради опыта и новых знакомств, для самореализации. Я и до этого делала проекты, и мне было интересно попробовать что-то создавать и реализовывать на новых площадках с новыми людьми.

Не у всех получилось также, к сожалению. У нас есть система ротации, и некоторые ребята пришли с определенными ожиданиями, но в результате поняли, что, наверное, немного не туда попали. Кто-то на первых заседаниях горел идеей, говорил, что хочу сделать вот это и это, а через полгода отвалился, потому что, наверное, просто не хватило запала и мотивации.

- Получается, проблема не в Молодежном парламенте, а в самом человеке?

- Проблема, наверное, в том, что человек не всегда понимает, для чего он идет в Молодежный парламент, и что он может ему дать. Некоторым кажется, что здесь все будет по полочкам разложено, и ему скажут, что нужно будет сделать. Но по сути никто не будет тут говорить сверху, что нужно делать. Ты сам выбираешь направление для своего движения и сам движешься к своей цели. Кому-то, вероятно, просто не хватило этой самоорганизации.

Здесь нужно работать, просто посидеть не удастся.

- Так кому все-таки стоит идти в Молодежный парламент и зачем ему это нужно?

- Мотивация у каждого своя. Если человек достаточно честолюбив и хочет пойти, к примеру, по стезе депутатства или общественной известности, то, наверное, для накопление паблицитного капитала можно пойти в Молодежный парламент, чтобы тебя узнавали. Но и для этого нужно приложить много усилий, чтобы тебя заметили.

Кому-то, как мне, к примеру, стоит идти в Молодежный парламент для общения с такими же активными ребятами. И в будущем для какой-то своей проектной или общественной деятельности очень здорово иметь таких друзей и коллег, которые помогут тебе что-то реализовать. Кто-то идет за образовательной деятельностью, потому что на базе Молодежного парламента можно послушать спикеров, которые ответят на интересующие тебя вопросы и расскажут о полезных навыках, например, как уже говорила выше, в области проектирования. Для кого-то Молодежный парламент может стать и социальным лифтом. При этом ты сможешь продолжать участвовать во всех его мероприятиях, но уже в другом статусе.

Все члены Молодежного парламента по желанию могут присутствовать и на заседаниях в Псковском областном Собрании депутатов. Таким образом можно посмотреть изнутри, как этот законодательный орган работает, изучить этот механизм.

Повторюсь, мотивация у каждого человека может быть своя, но нужно все-таки понимать, что тебе нужно и к чему ты стремишься по жизни. Молодежный парламент - это инструмент для достижения этих целей.

- У вас за плечами есть определенных багаж опыта - в Молодежный парламент вы пришли из Молодежного центра. Обязательно ли иметь такую «подушку» знаний и опыта общественной деятельности тем, кто решил пополнить ряды членов молпарламента?

- Безусловно, мой 7-летний опыт работы в Молодежном парламенте помогает мне не только многие проблемы видеть, но и дает понимание, как их можно решить. Я работаю отделе трудоустройства и профориентации, и мой проект «Профскилл» в этом смысле, конечно, не на пустом месте возник. Он родился из тех моментов, которые я уже давно вижу.

Что касается кандитатов, то похожий вопрос недавно задавали студенты ПсковГУ, когда мы проводили с ними встречу: как может 18-летний молодой человек (стать членом Молодежного парламента можно с 18 лет) сравниться с 30-летним и опытным, у которого уже есть опыт проектной деятельности? Только дело, конечно, не в возрасте. Да, опыт несомненно нужен. Но его можно наработать и в школе. Если ты видишь проблематику и понимаешь, как ее можно решить, то тебе найдется место в Молодежном парламенте.

Мы не зовем ребят, которые просто хотят получить какой-то статус и ничего при этом не делать. Мы ждем тех представителей молодежной среды, кто хочет работать на благо своего региона.