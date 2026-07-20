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Алексей Севастьянов: Политики перестали «танцевать на костях» и стали более грамотными

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В последние годы мышление представителей политических партий сильно изменилось в лучшую сторону, они стали меньше озвучивать популистских идей и проводить протестных акций. Однако это не означает, что работа по решению проблем избирателей не ведется. Такое мнение высказал депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов, комментируя в беседе с корреспондентом ПЛН FM пассивность политиков по отношению к актуальным вызовам, в частности, «топливному кризису». 

«Политическое сознание у представителей различных политических движений уже немного поменялось, танцевать на костях стало не совсем этично, – это раз. А во-вторых, здесь работу с населением надо вести или населению разъяснять. Что касается разъяснительной работы, об этом пишется, говорится, никто это не умалчивает. Это уже немало. Вы же не видите, что делается в кабинетах власти как исполнительной, так и законодательной. Собран оперативный штаб, ведется огромная работа, все время в онлайн просто в ручном режиме и погружены в проблематику 24/7», – пояснил парламентарий, говоря о выходе из ситуации с дефицитом топлива. 

По его словам, ситуация в моменте решиться не может, а выступать под громкими лозунгами нет никакого смысла.

«То, что лозунгами не выступают и нет громких заявлений от различных политических партий, что власть докатилась, доигралась, говорит о том, что у нас фактически партии стали более грамотные, погруженные и понимают, что это просто глупый пиар, на решение это никак не повлияет», – резюмировал Алексей Севастьянов.

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Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

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