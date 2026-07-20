Рейтингомер: штраф за Гитлера, плюс за дороги и виноватые в бензиновом кризисе

Всем привет! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

- 5 Никто

Самую низкую отрицательную оценку на этой неделе никто не заработал.

-4 Марина Егорова

Фотография пресс-службы правительства Псковской области

Минус четыре получает региональный министр туризма Марина Егорова. Ведомство г-жи Егоровой передает наверх информацию о том, что в регионе продолжается туристический бум. А туроператоры бьют тревогу, потому что по их «бухгалтерии» выходит, что туристический сезон в Псковской области стремится к провалу. И многие уже задаются вопросом, в чем тут дело? Министр оторвалась от реальности или просто боится доложить руководству о реальном положении дел?

-3 Сергей Андриевский

Снова с негативным поводом в актуальную повестку залетел Гдовский округ. Вынесен приговор в отношении экс-директора муниципального предприятия «Теплосервис» Сергея Андриевского, который обвинялся в хищении вверенного ему чужого имущества. Отделался управленец относительно легко — получил восемь месяцев условно и минус 3 в нашем рейтинге.

-2 Вера Кондратьева

Фотография пресс-службы Псковского областного Собрания

Двойку со знаком минус отправляем в Пыталовский округ его главе, председателю Совета муниципальных образований Псковской области Вере Кондратьевой. Слово не воробей, вот и сделанный главой в соцсетях упрек в адрес водителей — мол, сами и создали ажиотаж — отозвался волной негатива.

-1 Татьяна Пасман

Минус один ставим депутату Псковской городской Думы от «Яблока» Татьяне Пасман. Судом она оштрафована на тысячу рублей за демонстрацию в соцсетях нацистской символики — карикатуры с Гитлером и свастикой. Понятно, что решение это, скорее всего, будет обжаловано. Подождем итогов судебных разбирательств.

0 Ольга Иванова

Фото из соцсетей Ольги Ивановой

Тем временем сменился руководитель в одном из самых известных учебных заведений Пскова — гуманитарном лицее. Возглавлявшая ПГЛ восемь лет Ирина Аксенова пост сдала. К исполнению обязанностей директора приступила Ольга Иванова, ранее работавшая завучем. Ставим ей пока нейтральную оценку и внимательно наблюдаем за развитием лицея.

+1 Иван Штылин

Плюс один заслужил директор футбольного клуба «Псков» Иван Штылин. Команда вышла в финал Кубка Северо-Запада по футболу среди любительских коллективов и теперь в решающем матче сыграет с молодежкой «Ленинградца». Желаем успеха в Гатчине и надеемся, что этот успех станет шагом на пути псковского клуба в профессиональный футбол.

+2 Петр Алексеенко

Плюс два ставим первому секретарю псковского обкома КПРФ Петру Алексеенко. Лидер псковских коммунистов остается одним из немногих региональных политиков, кто хоть как-то публично рефлексирует по поводу топливного кризиса. Большинство же по-прежнему как будто воды в рот набрали.

+3 Наталья Федорова

Строчкой выше, на плюс три, поднялась Наталья Федорова, глава Псковского округа, которая многое делает для развития муниципалитета, его продвижения и увековечении памяти героев-земляков. Вот и на днях в одном из старейших населенных пунктов округа — Черехе установили памятный знак в виде ладьи и сокола, олицетворяющий богатую историю населенного пункта. Кроме того, здесь открыли памятник «Звезда героев», посвященный современникам-защитникам Отечества.

+4 Станислав Стармолотов

Псковская область показывает высокие результаты в работе по ремонту дорожной сети. Благодаря федеральной поддержке и собственным усилиям в этом году удастся отремонтировать значительно больше дорог, чем планировалось. Положительная динамика отмечалась на прошедшем в Москве совещании руководителей Псковской области и Федерального дорожного агентства. Как итог, ставим плюс четыре региональному министру транспорта и дорожного хозяйства Станиславу Стармолотову.

+5 Елена Косенкова

Максимально высокую оценку плюс пять получает легенда псковской экономики, экс-депутат областного Собрания Елена Косенкова. Ей присвоено звание Почетного гражданина Пскова. Тем самым отмечен вклад в развитие города заслуженного работника текстильной и легкой промышленности РФ, известной по многолетней работе в качестве гендиректора швейной фабрики «Славянка».

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.