Политика

Рейтинг политической активности. 29 ноября — 6 декабря

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. По традиции свои оценки акторам процесса, действующим лицам и статистам выставляет Господин Рейтингомер. Всю неделю он вглядывался в происходящее в публичной сфере, бродил по площадкам Псковского медиафорума, вчитывался в публикациии СМИ и посты в социальных сетях - и сегодня готов раздать «всем сестрам по серьгам».

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус — это негатив и потеря очков.

- 5 Не получает никто.

Эпических провалов и сокрушительных фиаско на минувшей неделе не было, максимально низкого балла не заслужил ни один из региональных политиков, чиновников и общественников.

- 4 Иван Штылин

Председатель комитета по спорту Псковской области ушел в отставку. Об этом на заседании администрации региона во вторник, 3 декабря, объявил губернатор Михаил Ведерников. Исполняющей обязанности руководителя спорткомитета назначена Елена Чернышова, однако, по нашей информации, в дальнейшем ведомство может возглавить менеджер, приглашенный из-за пределов области.

Что до господина Штылина, то, судя по всему, «на мороз» чиновника не выгоняют — скорее, отправляют на лед: в том смысле, что он будет руководить работой псковского ледового дворца.

А вот карьера в политике и органах власти для бывшего депутата областного собрания от КПРФ (более того — одного из самых перспективных коммунистов в свое время) и экс-кандидата «Единой России» на пост главы Пустошкинского района, похоже, завершена.

- 3 Олег Брячак

В Псковском городском суде начинается процесс по уголовному делу в отношении депутата гордумы, руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака. Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу суда, политик обвиняется по части 1 статьи 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»): «Получение кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовой составляющей организации».

Депутат проходит по делу как исполнитель. Другой же фигурант - Юлия Морозова - как пособник.

Ей инкриминируют нарушения, приведенные в части 5 статьи 33 («Виды соучастников преступления») и части 1 статьи 176 УК РФ. Фигурантов дела подозревают в незаконном получении кредитов в «Россельхозбанке»: ООО «Лари» и ООО «Хинтел» получили по 19 миллионов рублей. От каких-либо выводов и прогнозов пока воздержимся (свое слово должен сказать суд), но при этом отмечаем: история для Олега Брячака крайне неприятная и серьезно бьющая по его позициям.

-2 Обком КПРФ

Псковские зюгановцы с настойчивостью, достойной лучшего применения, продолжают публично выступать в защиту руководителя подмосковного совхоза, экс-кандидата от КПРФ на президентских выборах Павла Грудинина. Дабы быть правильно понятым, сразу скажу: ничего не имею против этого - каждый сам выбирает, кого ему поддерживать и в каких митингах участвовать. Но тут — уже даже не смешно.

Ладно бы еще акции в духе «Свободу Анджеле Дэвис!» проводились местными коммунистами параллельно с массой других мероприятий по темам, актуальным для Псковской области.

Тогда, может, все эти странные пикеты и флешмобы «Руки прочь от Грудинина» не так бросались бы в глаза. Но ведь, кроме этого, у коммунистов по сути дела ничего не происходит — и всё тут почти по-пелевински: Грудинин и пустота.

-1 Авторы телеграм-каналов

Псковские авторы анонимных политических телеграм-каналов получили в минувшую пятницу звонкую и болезненную оплеуху. И главное — от кого!

Леся Рябцева, этот Enfant terrible отечественной журналистики, скандально известный блогер, была приглашена на Второй псковский медиафорум в качестве эксперта. Она выступала с лекцией о работе телеграм-каналов. На встречу пришли и местные телеграмщики, в том числе околополитические фрики и доморощенные политологи.

Ясное дело, ждали от Леси оценок, которые возвысили бы эту публику в собственных глазах и дали бы основания надувать щеки. Но — вот незадача: ничего обнадеживающего для них Рябцева не сказала.

Хуже того, она в целом очень-очень удивилась, что в Пскове есть Telegram-каналы, и уже одно это в принципе дает ясное представление о степени влиятельности этого вида новых медиа. Когда же Рябцева ознакомилась с контентом псковских каналов, то оценки из ее уст прозвучали крайне нелицеприятные и даже непечатные.

0 Алексей Дорожкин

Доселе малоизвестный псковский оппозиционер, экс-кандидат от «Яблока» на муниципальных выборах назначен новым координатором регионального штаба Алексея Навального. В этом качестве господин Дорожкин сменил Валентина Болдышева, к работе которого предъявлялось множество претензий. Посмотрим, удастся ли новому координатору взбодрить местных оппозиционеров или ситуация для них будет только ухудшаться. Пока ставим 0.

+1 Елена Полонская

Глава Пскова доизбрана в состав правления ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». Нельзя сказать, что это событие вселенского масштаба (да и саму эту ассоциацию я отнюдь не считаю супермегазначимой), однако в очередной раз следует отметить: псковская градоначальница продолжает набирать очки и постепенно, шажок за шажком, увеличивает степень своего влияния.

+2 Лев Шлосберг

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания в очередной раз внес в региональный парламент (теперь вместе с коллегой Артуром Гайдуком) законопроект о возврате прямых выборов глав Пскова и Великих Лук. Никаких сомнений относительно того, что «попытка №5» завершится точно также, как и все предыдущие, у меня нет.

Однако тут следует отметить последовательность яблочника, для которого, кстати, минувшая неделя принесла и одну очень хорошую новость: областная прокуратура не нашла оскорбления чувств верующих в высказывании Льва Шлосберга о Дне народного единства депутата.

Напомню, что на депутата пожаловался атаман Северо-Западного Псковского регионального казачьего отдела Игорь Иванов. По мнению последнего, Шлосберг «использовал Казанскую икону Пресвятой Божией Матери в качестве образа для определения жуликов, моральных уродов, воров, бесправных и насильников», а сама опубликованная яблочником информация «выражает в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации». В прокуратуре нарушений федерального закона, требующих принятия мер прокурорского реагирования, не выявили.

+3 Елена Винник

Бывшая сотрудница псковского телевидения, ныне ведущая Первого канала на этой неделе стала участницей ежегодной встречи российских журналистов с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Напомню, что несколько месяцев назад уроженка Пскова проводила «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным. Так что, отмечая взлет госпожи Винник в столице, ставим ей +3 и присуждаем победу в условной номинации «Знай наших».

+4 Наталья Ильина

Руководитель Псковского государственного университета уже не в первый раз попадает в еженедельный обзор политической активности. Как мы отмечали ранее, должность ректора ведущего образовательного учреждения, безусловно, политическая: еще в советские времена руководители вузов входили в партийно-государственную номенклатуру, иначе говоря — в круг лиц, занимавших ключевые позиции в политической системе. Это верно и сейчас.

В пятницу возглавляемый Натальей Ильиной ПсковГУ стал площадкой для проведения Второго Псковского медиафорума — одного из центральных событий в жизни региона. Участниками встречи стали первые лица областной власти, федеральные эксперты, руководители и сотрудники псковских СМИ.

+5 Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области предложил гражданам Эстонии переезжать в Печорский район, а для плохо знающих историю и озвучивающих территориальные претензии политиков и дипломатов из соседнего государства псковскике региональные власти готовы провести экскурсию. «Можем даже на Чудском озере», — сказал Михаил Ведерников в ходе встречи «без галстуков» с журналистами.

«У них есть шанс получить возможность жить там, для этого нужно получить российское гражданство. Это исконно русские территории. Если коллега плохо знаком с историей, мы ему можем провести экскурсию здесь, можем даже на Чудском озере», - сказал российский политик.

Надо ли напоминать, что в районе Чудского озера бил ливонских рыцарей Александр Невский?! Так что намек более чем прозрачный. Кроме того, губернатор напомнил о цитате президента Владимира Путина про «уши мертвого осла». Она когда-то прозвучала в ответ на территориальные претензии Латвии к России, касавшиеся Пыталовского района.

«От мертвого осла уши они получат, а не Пыталовский район», — сказал лет 15 назад Владимир Путин и ввел в политическую моду подобные высказывания — хлесткие, порой - на грани фола и, очевидно, призванные вызывать оторопь у толерантных европейцев.

Впрочем, нашим людям такие высказывания, конечно же, импонируют. И тот, кто произносит такие речи, срывает аплодисменты у публики.

Это был очередной рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер