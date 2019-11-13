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Политика

Две большие разницы, или Сказка с открытым финалом

14.11.2019 11:52|ПсковКомментариев: 0

В среду, 13 ноября, в рамках внеочередной сессии Псковской гордумы прошли выборы главы города. По итогам тайного голосования уверенно победила Елена Полонская. Успех кандидата от «Единой России», поддержанного едва ли не всеми основными игроками на псковской политической арене, был легко предсказуем - разве что результат оказался выше прогнозируемого. За Полонскую, почти полгода исполнявшую обязанности главы города, проголосовали 22 депутата. Ее единственный оппонент - председатель бюджетного комитета гордумы Григорий Турчин получил всего один голос - очевидно, свой собственный. Еще один бюллетень оказался недействительным.

22:1 - да это не результат, а просто сказка для победителя! Как тут не вспомнить, что на прошлых выборах главы города, в сентябре 2017-го, на тот момент действующий руководитель Иван Цецерский победил эсера Олега Брячака «всего лишь» со счетом 16:8. Как говорят теперь не только в Одессе, «это две большие разницы».

Сравнений с выборами двухлетней давности тут вообще не избежать. Они еще не успели толком забыться, более того - тайное голосование-2017 вошло в анналы истории благодаря использованию цветных ручек, которыми депутаты ставили в бюллетени свои инициалы и различные символы. Все делалось, разумеется, по начальственной указке - с тем, чтобы в дальнейшем, «в случае чего», можно было идентифицировать каждый бюллетень и выяснить, за кого именно голосовал тот или иной представитель парламентского большинства.

В этот раз все было иначе. Образно говоря, никаких цветных ручек, к тому же совершенно иная ситуация в городе и другой состав претендентов на городской пост №1. Господина Цецерского, ныне жителя Москвы и рядового депутата гордумы, вообще не было в зале - как сообщила в начале сессии и.п. главы города, он отсутствует по уважительной причине. Олег Брячак в зале присутствовал, но это был, конечно, совсем другой Брячак - едва ли не полная противоположность лидеру объединенной оппозиции в гордуме и бунтарю образца 2017-го.

Вчера, еще до голосования, Олег Михайлович, скорее в шутку, предложил Григорию Турчину выйти из фракции ЕР и влиться во фракцию СР, а потом - уже более серьезно - от лица эсеров высказался в поддержку Елены Полонской. При этом был он сама любезность.

Говорил так, будто речь шла не о представителе другой партии и муниципальном депутате, а не иначе как о неком идеальном и мифическом персонаже - не Елене Полонской, а просто-таки сказочной Елене Прекрасной и Елене Премудрой в одном лице.

«Елена Александровна как нельзя лучше подходит на должность главы города Пскова, - убеждал коллег Олег Брячак. - Мы видим, что у Елены Александровны есть желание работать. Далее - на этой должности важны коммуникабельность и умение красиво и грамотно представлять наш город на различных уровнях, в том числе на международном, что Елена Александровна уже показала, и мы видели, как у нее это прекрасно получается » выступать, представлять, выглядеть...»

В общем, за Полонскую высказались практически все. Еще до сессии она получила поддержку «партии власти» (как на местном уровне, так и со стороны федерального центра) и губернатора Михаила Ведерникова. Напомню, что решение конференции городского отделения ЕР согласовал и президиум Генсовета партии во главе с экс-губернатором Андреем Турчаком.

А на сессии о поддержке кандидатуры Елены Полонской объявила оппозиция, в том числе местные коммунисты (до последнего момента ясности относительно того, как проголосуют местные зюгановцы, не было).

Против кандидатуры от ЕР выступил депутат-яблочник Дмитрий Пермяков, по мнению которого, и сессия была неправомочна избирать главу города, и среди депутатского корпуса нет достойных, и всенародные выборы высшего должностного лица давно пора вернуть. Как итог - он принял решение испортить свой бюллетень, сделать его недействительным.

Что касается члена фракции ЕР Григория Турчина, то он пошел ва-банк. Выдвинул свою кандидатуру, при этом очевидно придерживался ошибочной тактики. Мало того, что не провел никакой подготовительной работы с коллегами (результаты голосования это наглядно демонстрируют), так еще толком не воспользовался возможностью выступить на сессии перед голосованием.

В ситуации, когда в поддержку его соперницы высказались едва ли не все все, господину Турчину было необходимо, во-первых, сделать акцент на своих конкурентных преимуществах - иначе говоря, показать, чем он лучше и что предлагает (что получит город и сами депутаты при его избрании), а, во-вторых, требовалось найти нужные слова и попытаться убедить коллег в том, что раз голосование тайное, то все зависит от самих народных избранников - и ничего еще не предрешено. Вместо этого Григорий Михайлович зачем-то пустился в детальные рассуждения о том, что предшествовало сессии и как «партия власти» определяла своего кандидата. Наблюдать за тем, как сторонник «Единой России», ранее претендовавший на ее поддержку на выборах главы, «выносит сор из избы» было достаточно странно. К тому же господин Турчин, проявляя характерные признаки волнения, заявил: мол, «исход голосования во многом предопределен заранее - стараниями чиновников и разными согласованиями на высшем уровне, даже в Кремле, как пишет одна из псковских лент новостей».

Конечно, приятно, когда статьи ПЛН не только читают, но и цитируют на важных публичных мероприятиях - но, повторюсь, все это, по-моему, только усугубляло ситуацию. И сами собой тут возникали воспоминания о ГКЧП. Вот и в нашем случае: и «путчист» был, и варианты развития событий вроде бы существовали разные, но еще до голосования было очевидно: никаких неожиданностей не произойдет, всё тут действительно предрешено. Как уже было сказано, результаты голосования даже превзошли прогнозы.

Сразу после того, как итоги волеизъявления мундепов были озвучены, в адрес госпожи Полонской (для которой сессия тоже была «корвалольной») посыпались поздравления, и прежде всего - от главы администрации Пскова Александра Братчикова, с которым ей предстоит работать во властном муниципальном тандеме в условиях сохраняющейся двуглавой модели управления городом.

В последние недели было много сказано о том, что теперь в отношениях внутри тандема и в контактах его участников с областным руководством - почти идиллия. 

И все это идет на пользу Пскову и горожанам, способствует превращению региональной столицы в современный комфортный для проживания город и т.д.

Впрочем, все эти заявления я бы предложил считать пока не более чем щедрым авансом и кредитом доверия. Поддержка коллег и партийных руководителей - все это, конечно, важно, но куда важнее сделать так, чтобы о деятельности органов МСУ также комплиментарно стали высказываться псковичи. И в этом смысле описываемый сюжет - с открытым финалом. Как будет развиваться эта городская сага и будет ли меняться к лучшему Псков, зависит от самих действующих лиц.

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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