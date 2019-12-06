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Общество

Псковский медиафорум. Версия 2.0, или Практика против теории

07.12.2019 10:50|ПсковКомментариев: 0

В пятницу, 6 декабря, в областном центре прошел ежегодный Псковский медиафорум. Он был всего вторым по счету, традиция только начинает складываться – так что имеет смысл напомнить, как это мероприятие появилось и для чего, собственно, раз в год собирается всё журналистское сообщество. 

Впервые идея проводить такие встречи была озвучена в начале прошлого года на встрече руководителей региональных СМИ с тогда еще врио губернатора Михаилом Ведерниковым. Ранее, работая заместителем полпреда президента в СКФО, он инициировал организацию форума СМИ Северного Кавказа. В Пскове Михаил Ведерников предложил проводить аналогичные мероприятия. Цели и задачи тут очевидны – создание профессиональной дискуссионной площадки, на которой журналисты могли бы обмениваться опытом, вести диалог с федеральными экспертами, представителями власти и общественных объединений. Представители масс-медиа идею ожидаемо поддержали – тем более, что и прежде в регионе существовала практика встреч власти и медиа («Балы прессы», встречи с губернатором «без галстуков» и т.п.).

Первый псковский медиафорум провели в конце 2018 года. С самого начала подчеркивалось, что встреча международная, и это, видимо, лишний раз было призвано подчеркнуть ее масштаб, должно было свидетельствовать: в собственном соку не варимся, открыты миру и готовы к диалогу. На первый форум съехались участники не только из полутора десятков регионов России, но и из-за рубежа. В течение двух дней проходили лекции, семинары, круглые столы и т.п. По итогам работы прозвучали различные мнения относительно того, насколько интересным и полезным было это мероприятие, более того – разразилось даже несколько мини-скандалов, однако общее мнение было таким: несмотря на некоторые недостатки, первый блин – отнюдь не комом, форум имеет право на существование, надо продолжать. 

И вот, спустя год, прошел второй Псковский медиафорум. Сравнений с первым не избежать – тем более, что отличий немало, и многие из них, как говорится, лежат на поверхности. Начать с того, что изменилось место проведения: теперь это не «Простория», а Псковский государственный университет – кстати говоря, «альма-матер» многих псковских медиаменеджеров и «акул пера», где сейчас уже на профессиональной основе готовят журналистов и специалистов в сфере связей с общественностью. 

Сам медиафорум стал короче (не два дня, а один) и более динамичным.

При этом организаторы перестали делать акцент на международной составляющей – напротив, второй форум был в большей степени обращен к региону – на первый план вышло слово «псковский». Неслучайно пленарное заседание началось с презентации видеоролика, посвященного истории региона и его достопримечательностям.  Как было заявлено, этот клип создала большая команда киностудий «OMNI production» и «Ленфильм». Сняли красиво, слов нет - сами собой на память приходили митяевские строчки «Посмотри, в каком красивом доме ты живешь».

Кстати, модератор дискуссии - ведущий телеканала «Россия 24» Дмитрий Щугорев тут же отреагировал на увиденное: мол, после увиденного хочется не просто приезжать в Псков работать, но и задумываешься о том, чтобы приехать и лучше познакомиться с регионом. На это, собственно, и расчет. Теперь ролик будут крутить в пассажирских поездах Псков-Москва, Псков - Санкт-Петербург, он должен стать своего рода «визитной карточкой» региона.

Такую задачу ставили перед собой создатели ролика, по их словам, стремились объединить историческое наследие региона с современностью.

С определенной долей условности показ этого видеоклипа на медиафоруме можно считать символическим -  еще и потому, что организаторы встречи попытались сделать примерно то же самое: объединить если не историю с современностью - то, по крайней мере, традиционные СМИ с новыми медиа, попытались дать ответ на вопрос, как отвечать на актуальные вызовы. Это было заявлено главной темой, эти вопросы в основном и обсуждали.

Нисколько не сомневаюсь, что при детальном обсуждении и подведении итогов будут высказаны разные мнения (и это нормально – как говорится, кому-то нравится арбуз, а кому-то свиной хрящик), но по горячим следам участники говорили о том, что второй форум оказался более живым, интересным и полезным, прежде всего - с практической точки зрения.

И в этом отношении важен вопрос квалификации приглашенных экспертов: чему-то научить могут только те, кто сам это «что-то» умеет делать - то есть может предъявить реальный результат, опыт и практические знания, а не просто способен красиво излагать какие-то правильные банальности и теорию. В этот раз среди приглашенных экспертов был целый ряд широко известных профессионалов. Возможно, кто-то из участников форума со мной не согласиться, но я особо выделил бы трех гостей.

Во-первых, это Павел Гусев, известнейший российский медиаменеджер, владелец и главный редактор «Московского комсомольца». Его заявления о современном состоянии российских СМИ и «бабле», как движущей силе развития телеграм-каналов, вызвали противоречивые отклики и породили бурное обсуждение. К сказанному Павлом Гусевым и в целом к его личности (впрочем, как к фигуре любого другого яркого человека), можно относиться, как угодно.

Однако тут важно другое: на встречу с региональным медиасообществом приехал человек, который в 1990-е создал одну из самых популярных газет страны и во многом определил стандарты современной российской журналистики.

Лично у меня одно из самых ярких воспоминаний Москвы тех лет: вагон метро, в котором каждый второй уткнулся в МК и вчитывается в «подвал» первой полосы - в сообщения под рубрикой «Срочно в номер». И вот Павел Гусев стал участником дискуссии - и при его непосредственном участии уже с самого начала там проявились эмоции, был нерв - и я прекрасно понимаю губернатора, который глядя на общение, с видимым удовлетворением отметил: мол, у нас медиафорум только стартовал, а уже так живо. Всяко лучше и веселее, чем унылый разговор.

К слову, Михаил Ведерников на открытии форума отметил, что представители органов муниципальной и государственной властей стали работать с оглядкой на медиасообщество. «Сегодня всем очевидно, что неприкасаемых нет. СМИ, социальные сети имеют большой вес и влияние не только на государственную систему, но и на бизнес. Работа наших СМИ однозначно стала хорошей прививкой от равнодушия, высокомерия и чувства безнаказанности - ваша реакция имеет большое значение для каждого человека», - сказал губернатор. При этом акцент он сделал на теме искажения реальности, с которой сейчас сталкивается не столько региональная журналистика, сколько все российское культурное пространство. 

Второй хедлайнер (и тут я уже вижу летящие в меня критические стрелы) - Олеся Рябцева, бывший сотрудник радио «Эхо Москвы», блогер и «хреновый журналист» (последнее определение - это от самой Леси, так она представилась псковской публике, цитируя директора агентства «Социальные сети» Дениса Терехова, который таким образом на открытии форума сформулировал различие между журналистами СМИ и блогерами). Как уже сообщала ПЛН, лекция Рябцевой вызвала у участников неоднозначную реакцию.

Достаточно сказать, что она использовала ненормативную лексику, что многим показалось неуместным – тем более в стенах образовательного учреждения и в присутствии совсем молодых людей.

Что до содержания самой лекции, то ее Олеся посвятила работе телеграм-каналов, заявив, что количество подписчиков не говорит о популярности того или иного канала, и что в этом мессенджере «царит атмосфера ненависти».  При этом она удивилась, что в Пскове есть Telegram-каналы. 

Третий федеральный эксперт, о котором следует сказать особо, - руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. При том, что график работы в Пскове у него был напряженный, глава ВЦИОМа нашел возможность прийти на прямой эфир радио «Эхо Москвы» в Пскове и ответить на вопросы радиослушателей. Валерий Федоров говорил не только о состоянии медиапространства, но и на многие другие темы общественно-политической повестки, в том числе о предстоящих парламентских выборах, состоянии российского общества, настроениях людей, их ожиданиях от будущего. Если пропустили – советую обязательно послушать. 

Возвращаясь к медиафоруму, следует сказать, что, разумеется, он не дал ответов на все вопросы, волнующие региональное медиасообщество. Думаю, этого вообще не стоит ждать от подобных встреч, имея в виду, что главные проблемы тут связаны не с отсутствием возможностей обменяться опытом или повысить квалификацию. Те технологии, о которых много говорили на медиафоруме, в 21-м веке дают возможность не вариться в собственном соку.

Основные проблемы лежат в совершенно иной плоскости, и здесь имело бы смысл говорить о ситуации со свободой слова, ангажированности СМИ, фактическом отсутствии у нас независимых периодических изданий – словом, о том, что стало темой серии публикаций «Псковские медиа» (кстати, специально выпущенный к медиафоруму сборник статей ПЛН был презентован его участникам, благодаря чему они могли получить более полное представление о проблемах и перспективах СМИ Псковской области).

Остается добавить, что по складывающейся традиции форум завершился церемонией награждения сотрудников СМИ (особо отмечу, что в номинации «За верность  профессии» была отмечена главный редактор «МК в Пскове» Виктория Голубкова) и встречей журналистов с губернатором в формате «без галстуков». 

По итогам этого разговора Михаил Ведерников принял решение о пересмотре работы с районными СМИ во время рабочих поездок в муниципалитеты. «Буду стараться выделять полчаса на посещение редакций и общение с главными редакторами. Такое же поручение дам своим заместителям, руководителям управлений и комитетов», — отметил губернатор. Также он поддержал инициативу областных СМИ о предоставлении журналистам, реализовавшим себя в профессии, почетного регионального звания.

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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