Политика

Елена Полонская и Александр Коновалов вошли в состав политсовета Псковского городского отделения «Единой России»

Елена Полонская и Александр Коновалов вошли в состав местного политсовета Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей со второго этапа конференции городского отделения партии.

В повестку заседания был включен вопрос о ротации состава политсовета. Решением делегатов конференции прекратили полномочия в составе политсовета Василий Гончар, Тофик Гусейнов, Игорь Лебедев, Дмитрий Мартюшов, Игорь Сиротин, Любовь Степанова.

Затем тайным голосованием участники конференции избрали в состав политсовета главу Пскова Елену Полонскую, заместителя главы городской администрации Александра Коновалова, а также Полада Исмаилова, Людмилу Образцову, Виктора Рязанцева и Александра Скалу.

Добавим также, что перед рассмотрением этого вопроса участники конференции заслушали доклад и.п. секретаря городского отделения «Единой России» Григория Стороненкова об итогах деятельности отделения. По его словам, на текущий момент на учете в городском отделении состоят 2500 членов партии. За год прошло 17 заседаний местного политсовета по вопросам, касающимся приема новых членов партии, партийной мобилизации, обсуждения хода избирательной кампании. Местная контрольно-ревизионная комиссия провела за год 4 заседания и 21 комплексную проверку деятельности местных первичных отделений «Единой России». Кроме того, за отчетный период состоялось 360 общих собраний «первичек», в которых приняли участие более 5 тысяч человек.

Отдельно Григорий Стороненков остановился на итогах сентябрьских выборов для «единороссов» и озвучил ряд задач на будущее: повышение уровня доверия избирателей к партии, исключение формального подхода партийцев к исполнению наказов избирателей, повышение эффективности работы «первичек», обеспечение эффективного контроля за исполнением партийных поручений, повышение численности членов и сторонников партии.