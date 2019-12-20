Политика

Глава Пскова Елена Полонская и предприниматель Александр Скала поборются за пост секретаря городского отделения «Единой России»

Два кандидата претендуют на пост секретаря Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей со второго этапа 25-й конференции городского отделения партии.

Напомним, ранее пост секретаря занимал экс-глава города Пскова Иван Цецерский. После его отставки в мае текущего года и.п. секретаря местного отделения «Единой России» назначен Григорий Стороненков.

В рамках сегодняшней конференции на пост секретаря были выдвинуты две кандидатуры — главы города Пскова Елены Полонской и секретаря первичного партийного отделения №49 Александра Скалы. Им была предоставлена возможность сказать пару слов присутствующим.

В частности, Елена Полонская выразила готовность «к большой и нелегкой работе на благо города Пскова и партии», и пообещала «приложить все свои знания, опыт, энергию, чтобы Псков и дальше развивался и процветал, всегда был привлекательным для молодежи, культурным и безопасным для всех псковичей». Она попросила однопартийцев избрать реализацию нацпроектов приоритетным направлением деятельности, а также работать открыто и без всяких «проволочек», слушать и слышать друг друга, быть готовыми к ответственной работе по решению важных вопросов, острых проблем города, организации конструктивного диалога с исполнительной властью.



«Будем и дальше реализовывать партийные проекты, связанные с безопасностью дорог, развитием спорта и другими социально значимыми темами, продолжим наши традиционные мероприятия. Впереди нам предстоит наладить конструктивное взаимодействие между партийцами и депутатами Псковской городской Думы, входящих во фракцию «Единая Россия». И это правильно, депутаты должны держать тесную связь с «первичками», - подчеркнула Елена Полонская.



Уже сегодня, по ее мнению, «единороссы» должны начать работу по подготовке к парламентским выборам 2021 года. «К этой избирательной кампании нам необходимо подойти ответственно и отработать на пике наших сил и возможностей. Наша партия должна стать еще более открытой для всех, кому нужна помощь, мы должны стать практически неуязвимыми для наших политических оппонентов. Для этого, конечно же, потребуется пройти своего рода «перезагрузку» партии. Без этого не обойтись», - подчеркнула Елена Полонская.



Также она убеждена, что городу Пскову пора более широко включить партийцев в процесс принятия важных для горожан решений. «Мы с вами должны вывести защиту интересов псковичей и их благополучие на качественно новый уровень. И я знаю, как это сделать», - отметила она, пообещав однопартийцам оправдать доверие делами.



Между тем, второй кандидат на пост секретаря городского отделения партии «Единая Россия» Александр Скала призвал делегатов конференции поддержать на пост секретаря отделения кандидатуру Елены Полонской. Также он высказал мнение, что партия никому не должна уступать своих позиций — она должна сплотиться и найти баланс между опытными и молодыми партийцами. В поддержку его слов выступил и секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Он призвал партийцев активнее коммуницировать с избирателями, используя для этого в том числе и соцсети, и ответственнее относиться к исполнению их наказов. «Мы должны быть той политической силой, на которую может опереться губернатор в реализации своих задач. Работы хватит всем», - подчеркнул он.

Кроме того, Александр Козловский тоже высказал слова поддержки в адрес Елены Полонской и назвал ее одним из самых преданных и активных членов «Единой России».

Далее имена Елены Полонской и Александра Скалы были внесены в бюллетень для тайного голосования. В настоящее время объявлен перерыв для проведения процедуры голосования.