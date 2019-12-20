Политика

Глава Пскова Елена Полонская избрана секретарем городского отделения «Единой России»

Глава Пскова Елена Полонская избрана секретарем Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на 25-й конференции отделения 23 декабря.

Напомним, на этот пост также претендовал бизнесмен, секретарь первичного партийного отделения №49 Александр Скала, однако еще до начала процедуры тайного голосования он призвал присутствующих поддержать кандидатуру Елены Полонской.

В конечном счете за нее проголосовал 81 делегат конференции, а за Александра Скалу — 16.