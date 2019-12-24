Политика

Избирком: точка. Новая эпоха

Сегодня был избран новый председатель Избирательной комиссии Псковской области. Само избрание прошло внешне совершенно рутинно и со стороны напоминало работу технически отложенного механизма.

Этому событию можно было бы и не уделять столь пристального внимания. Но ряд предшествующих обстоятельств создали некоторое ощущение интриги.

Сразу следует сказать, что интрига могла существовать разве что в конспирологических версиях. Во-первых, Центральная избирательная комиссия однозначно к назначению председателем рекомендовала Игоря Сопова. В своем приветственном слове зампред ЦИК Николай Булаев высказался о нем в исключительно комплиментарных выражениях. Во-вторых, среди членов членов Облизбиркома подавляющее большинство у сторонников партии власти и системной оппозиции, которым не было никаких оснований, как модно сегодня говорить, «играть во фронду».



Игорь Сопов

Елена Маятникова, которая формально являлась альтернативным кандидатом, в избирательной комиссии представляет партию «Яблоко». Ее стремление идти до конца в этой «избирательной гонке» делает ей честь. Она сделала выборы председателя Облизбиркома альтернативными и конкурентными, тем самым значительно повысила легитимность процедуры. Но справедливости ради нужно заметить, что у присутствующих не возникло к ней никаких вопросов, а сама Елена также не пожелала выступить. Думаю, она вполне трезво оценивала свои шансы.

Тем не менее голосование не было единогласным «одобрямсом», и новому председателю еще предстоит столкнуться как с альтернативным, так и особым мнением членов ИК ПО. Очевидно, Игорь Сопов к этому вполне готов и плюрализм мнений его совершенно не смущает - наоборот, в этом он видит основу будущей конструктивной работы.

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Представляется также очень осмысленным решением нового председателя начать работу с объезда всех районов Псковской области для предметного ознакомления с жизнью и деятельностью территориальных избирательных комиссий. Многие не без оснований утверждают, что отлаженная система взаимодействия в рамках избирательной структуры региона в последнее время стала давать сбои. Это особенно важно в свете того, что в 2020 году область ждет большая муниципальная кампания, где будет по сути решаться вопрос прохождения муниципального фильтра.

И в целом, как представляется, приоритеты в работе нового председателя расставлены верно. Открытость избирательной комиссии, тесная работа с политическими партиями - все это должно способствовать гармонизации политического процесса и консолидации политических сил в регионе…

Что ж, можно сказать, сегодня была поставлена точка в почти 20-летней эпохе Михаила Иванова и Николая Цветкова, когда они попеременно (с незначительным перерывом) руководили областной избирательной комиссией. Не секрет, предпринимались попытки не допустить изменений и сохранить существующий статус-кво. Кто-то пробовал играть в свою игру, но на этом поле переиграл самого себя.

В работе Избирательной комиссии Псковской области наступает новая эпоха…

Константин Калиниченко