Общество

Игорь Сопов: Необходимо выстроить конструктивную работу между органами власти и избирательной комиссией

Избранный сегодня председателем избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов обозначил первоочередные задачи на новом посту. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о своих планах он рассказал сегодня, 27 декабря, в беседе с журналистами.

«12 членов избирательной комиссии проголосовали за мою кандидатуру, один высказался против. Но я понимаю, что такой плюрализм мнений позволит нам в дальнейшем работать более конструктивно», - отметил Игорь Сопов.

«Очень интересно то, что для того, чтобы стать председателем избирательной комиссии, нужно тоже пройти этап выборов. Здесь чувствуешь себя в роли кандидата и понимаешь, как ответственно нужно подходить к этой процедуре. Это первый урок, который получает председатель избирательной комиссии», - рассказал избранный председатель.

«Что касается первых шагов, которые я намерен сделать в своей должности: самое первое - это знакомство с избирательными комиссиями региона. Я планирую проехать по всем районам Псковской области, познакомиться председателями территориальных избирательных комиссий, членами ТИКа, чтобы понять основную проблематику, какие задачи существуют именно в районах для того, чтобы обобщить эти материалы и передать губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову. Необходимо организовать совместную встречу и выстроить конструктивную работу по взаимодействию между органами государственной власти и избирательной комиссией», - заявил Игорь Сопов.

Он рассказал, что основными приоритетами в своей работе он видит открытость работы избирательной комиссии, большее информирование в средствах массовой информации, в том числе через сеть Интернет. «Второй момент - это работа с политическими партиями. Это неоднократно подчеркивали члены ЦИК, которые сегодня давали мне рекомендации. Работа с партиями - очень важный момент, когда мы должны объединить, консолидировать мнение различных политических сил в области», - отметил Игорь Сопов.

«Сегодня на самом заседании говорили о том, что активно развивается проект «Молодой избиратель», то есть подготовка молодых людей к тому, чтобы они пользовались своим пассивным и активным избирательным правом. Это направление мы тоже будем развивать», - заключил спикер.