Политика

Дмитрий Хритоненков: Изменения в Конституцию РФ назрели

«Изменения в Конституции действительно назрели. Кажется, что ничего не делается скоропалительно, это все обсуждалось политиками и общественностью длительное время», - такое мнение высказал экс-руководитель аппарата администрации Псковской области, бывший полномочный представитель президента России в Псковской области (1991-2000), экс-депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Хритоненков.

«Шла серьезная дискуссия про два президентских срока подряд. А ведь сколько лет говорили об этом? Наконец-то, этот вопрос снят. Что касается порядка формирования правительства, тоже общественность много лет обсуждала, что что-то делается не так, что роль парламента не высока. Сейчас идут изменения и в этом плане. Я думаю, что роль парламента при формировании правительства будет усилена», - заявил Дмитрий Хритоненков.

Он также поделился мнением, что социальные моменты, которые затронет Конституция, действительно актуальны и правильны. «Это тоже была многолетняя дискуссия в обществе, различные общественные организации не раз об этом говорили. Пусть эта норма будет закреплена в Конституции», - заключил эксперт.