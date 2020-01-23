Иван Патлач покинул должность заместителя председателя Избирательной комиссии Псковской области. Решение о его освобождении от обязанностей заместителя председателя Избирательной комиссии Псковской области принято на основании его личного заявления на очередном заседании облизбиркома, которое прошло сегодня, 24 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Игорь Сопов заявил, что Иван Патлач переходит на другую должность, теперь у него будут новые задачи и новые планы.
«Чтобы вы не строили конспирологических версий: я сам написал заявление о выходе из состава комиссии, я пробыл на этой должности 9 лет. Я посмотрел и выяснил, что так долго никто не работал. Думаю, что свой ресурс я выработал, нужно дать дорогу молодым. Читали, что ученые рекомендуют быть на одном месте 7-8 лет, а то "глаз замыливается". В целом я также остаюсь в строю», - заявил Иван Патлач в ходе заседания облизбиркома.
Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поблагодарил Ивана Патлача за работу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
С 1984 года - инженер-технолог Псковского завода зубчатых колес.
С 1985 года работал в Псковском городском и областном комитете ВЛКСМ.
С 1992 года работал в должности заместителя директора, директора российско-белорусского СП «Белая Русь», генерального директора ТПФ «Таврия».
С 1996 года - директор центра социально-политических исследований Псковского обкома РСМ.
С 1997 года работал в администрации Псковской области на должностях заместителя председателя, председателя государственного комитета Псковской области по молодежной политике и спорту.
С 2006 года - начальник отдела по делам общественных, религиозных объединений и некоммерческих организаций УФРС России МЮ РФ по Псковской области, начальник отдела по делам некоммерческих организаций управления министерства юстиции РФ по Псковской области.
С 2011 года приступил к исполнению обязанностей заместителя председателя Избирательной комиссии Псковской области состава 2011-2016 годов и сохранил свой пост в следующем составе комиссии.
Напомним, в конце 2019 года в Избирательной комиссии Псковской области сменился и председатель. 27 декабря на должность председателя облизиркома был утвержден Игорь Сопов. Ранее Избирательную комиссию возглавлял Михаил Иванов.