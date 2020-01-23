Политика

Иван Патлач покинул должность заместителя председателя Избирательной комиссии Псковской области

Иван Патлач покинул должность заместителя председателя Избирательной комиссии Псковской области. Решение о его освобождении от обязанностей заместителя председателя Избирательной комиссии Псковской области принято на основании его личного заявления на очередном заседании облизбиркома, которое прошло сегодня, 24 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Игорь Сопов заявил, что Иван Патлач переходит на другую должность, теперь у него будут новые задачи и новые планы.

«Чтобы вы не строили конспирологических версий: я сам написал заявление о выходе из состава комиссии, я пробыл на этой должности 9 лет. Я посмотрел и выяснил, что так долго никто не работал. Думаю, что свой ресурс я выработал, нужно дать дорогу молодым. Читали, что ученые рекомендуют быть на одном месте 7-8 лет, а то "глаз замыливается". В целом я также остаюсь в строю», - заявил Иван Патлач в ходе заседания облизбиркома.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поблагодарил Ивана Патлача за работу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

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Иван Патлач родился 8 ноября 1959 года в Кировоградской области. Имеет три образования по специальностям «инженер-механик», «социолог» и «Юрист». Советник юстиции 2 класса.