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Политика

Иван Патлач покинет должность зампредседателя Избирательной комиссии Псковской области

23.01.2020 17:15|ПсковКомментариев: 1

Иван Патлач может покинуть должность заместителя председателя Избирательной комиссии Псковской области. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, вопрос об освобождении Патлача от обязанностей заместителя председателя Избирательной комиссии Псковской области включен в повестку ближайшего заседания облизбиркома, которое назначено на завтра, 24 января.

Иван Патлач родился 8 ноября 1959 года в Кировоградской области. Имеет три образования по специальностям «инженер-механик», «социолог» и «Юрист». Советник юстиции 2 класса.

С 1984 года - инженер-технолог Псковского завода зубчатых колес.

С 1985 года работал в Псковском городском и областном комитете ВЛКСМ.

С 1992 года работал в должности заместителя директора, директора российско-белорусского СП «Белая Русь», генерального директора ТПФ «Таврия».

С 1996 года - директор центра социально-политических исследований Псковского обкома РСМ.

С 1997 года работал в администрации Псковской области на должностях заместителя председателя, председателя государственного комитета Псковской области по молодежной политике и спорту.

С 2006 года - начальник отдела по делам общественных, религиозных объединений и некоммерческих организаций УФРС России МЮ РФ по Псковской области, начальник отдела по делам некоммерческих организаций управления министерства юстиции РФ по Псковской области.

С 2011 года приступил к исполнению обязанностей заместителя председателя Избирательной комиссии Псковской области состава 2011-2016 годов и сохранил свой пост в следующем составе комиссии.

Напомним, в конце 2019 года в Избирательной комиссии Псковской области сменился и председатель. 27 декабря на должность председателя облизиркома был утвержден Игорь Сопов. Ранее Избирательную комиссию возглавлял Михаил Иванов.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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