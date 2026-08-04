«Новые люди» представили документы для регистрации списка кандидатов в депутаты Заксобрания Псковской области

Псковское региональное отделение партии «Новые люди» представило в Избирательную комиссию Псковской области документы для регистрации единого списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания региона восьмого созыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

Также сегодня документы для регистрации единого списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва представило в облизбирком региональное отделение «Коммунистов России».

Для проверки документов у комиссий есть 10 календарных дней со дня приема. При отсутствии замечаний единые списки кандидатов будут зарегистрированы.

Ранее документы для регистрации единого списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва в облизбирком представили региональные отделения ЛДПР и КПРФ.

«Единая Россия», «Партия пенсионеров» и «Яблоко» также представили документы для регистрации списка кандидатов в депутаты Заксобрания Псковской области.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.