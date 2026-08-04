«Дневной дозор»: За кого скорее будут голосовать избиратели: за бедных или за богатых?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Отталкивают ли избирателя многомиллионные доходы кандидатов в депутаты?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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На днях Центризбирком, в соответствии с требованиями действующего законодательства, опубликовал сведения о доходах потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы. В 2023 году депутатам и чиновникам разрешили не публиковать ежегодно сведения о доходах, но предоставлять эту информацию при выдвижении на выборы они по-прежнему обязаны. Среди тех, кто отчитался о своем благосостоянии, 56 губернаторов и 220 депутатов Думы, включая ее руководство. Данные о благосостоянии слуг народа, ставшие достоянием гласности, поразили впечатлительных граждан. Среди тех, кто претендует на место в новом составе Госдумы есть кандидаты с многомиллиардными доходами: 90% из тех, чьи декларации опубличил Центризбирком, являются владельцами внушительного автопарка иномарок, чаще всего - элитных («Мерседесы», БМВ, «Ламборгини»). Отмечают наблюдатели и тот факт, что из 56 губернаторов, которые чаще всего в качестве «паровозов» возглавляют региональные списки «Единой России» на выборах, у многих тоже зарегистрированы роскошные автомобили, которые не всегда соответствуют доходам по основному месту работы.

В этой программе мы решили разобраться, являются ли для избирателей многомиллионные доходы потенциальных кандидатов в депутаты поводом отказаться от голосования за их кандидатуры? Сказывается ли на электоральном выборе наличие или отсутствие элементов роскоши в справках об имуществе? За кого скорее будут голосовать избиратели: за бедных или за богатых? Как на эти вопросы ответят наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Многие избиратели видят в богатстве кандидата риск того, что ему не будет дела до проблем «простых смертных», а мотивы, которыми он руководствуется, выдвигая свою кандидатуру на выборах, могут быть корыстными, например, использование служебного положения, чтобы приумножить личное состояние.

Первый секретарь обкома коммунистической партии «Коммунисты России» Вячеслав Евдокименко убежден, что в Государственной Думе должны заседать простые представители рабочего класса, а вот миллиардерам, по его мнению, там не место.

«Наступила пора настоящей коммунистической партии с идеологией, представленной не олигархами, как сейчас. Вспомним того же Грудинина, который "клубничный король". И в Думе таких очень много. Пора прийти в Думу простым труженикам, учителям, врачам, юристам и так далее. Людям, которые вносят реальный вклад в нашу жизнь. И вспомним советское время, когда у нас Верховный Совет не заседал постоянно за гигантские зарплаты, как нынешняя Дума, а работал труженик, который обычно стоял у станка. У него только табличка висела, что он депутат Верховного Совета, и он ездил на сессии».

А вот по мнению первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко, хоть сегодня электорат и голосует не за какого-то отдельного кандидата, а за программу, предложенную той или иной политической партией, выбор большинства избирателей все равно падает на тех кандидатов, у которых за плечами нет многомиллионного состояния.

«Сейчас уже можно разобраться и понять, что люди голосуют не за кого-то конкретного, а за программы. Партии выставляют свои программы, конкретные предложения, которые разработаны, обоснованы. А богатство, если посмотреть на олигархов, то становится понятно, что они «хапнули» наши природные ресурсы, вывели всю свою прибыль в офшоры, складывают ее там, и все. Как за них голосовать? Есть, конечно, грамотные и умные люди, которые начинали бизнес с нуля, вложились в него, грамотно развили и сейчас с него получают определенный доход. Но таких людей сейчас мало в кандидатах. Они стараются не лезть в политику, они делают спокойно свое дело и все. На примере Псковской области это хорошо видно».

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков склоняется к мнению о том, что для избирателя более предпочтителен будет тот кандидат, который «ближе к народу», не владеющий внушительным состоянием. Да, на памяти Антона Минакова были и другие примеры, но они, скорее, исключение из правил.

«Простой избиратель, гражданин, когда приходит на избирательные участки и видит кандидатов, наверное, старается выбрать кандидата, который ближе к нему самому, ближе к народу, к местному населению, который живет теми же проблемами, что живут простые граждане. И если избиратель видит достаточно состоятельного человека, миллионера, миллиардера, то у него возникают сомнения: "Будет ли этот миллионер или миллиардер понимать мои проблемы: как мне записаться к врачу-кардиологу? Как мне доехать до поликлиники? Как мне встать в очередь на детский садик?" Чтобы быть объективным, можно добавить, что бывают исключения, например, когда на региональном уровне избирают директоров различных предприятий, которые баллотируются в Законодательное Собрание. Но исключение заключается в том, что если предприятие большое и сотрудники уважают своего директора, поскольку он хорошо к ним относится на работе, уделяет им внимание, знает проблемы работников, в данном случае избиратель может вполне искренне поддержать руководителя данного предприятия. Но я думаю, что в большинстве случаев подобная история носит скорее негативный характер, и большие капиталы обычно отталкивают избирателей».

Руководитель реготделения «Справедливой России» Наталья Тудакова убеждена в том, что избирателю абсолютно неважно, богат потенциальный народный избранник или же беден. Она назвала то качество, которое, по ее мнению, является решающим для людей при выборе кандидата.

«Люди предпочтительнее голосуют за того кандидата, которому можно позвонить поздно вечером, рассказать о своей проблеме и, самое главное, он возьмет трубку и подключится к решению этой проблемы. Вне зависимости от того, богатый это человек или бедный. Само отношение к людям, само желание помочь решить тот или иной вопрос - это свойство человека притягивает электорат и потенциальных избирателей. Поэтому я считаю, что данный вопрос не зависит от бедности или богатства. В данном контексте самое главное — желает ли человек что-то менять, решать и включаться в решение вопросов жителей».

Руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов считает, что благосостояние того или иного кандидата играло немаловажную роль в прежние годы, а сегодня избиратель смотрит не на толщину кошелька народного избранника, а на результаты его работы.

«В нынешнее время, в период рыночной экономики, неизвестно, кто какими способами зарабатывает деньги, что он делает. Вопрос в том, что разница между слоями населения стала очень большой, и поэтому вызывает недовольство у некоторых представителей общества. Но это все зависит от того, чем занимается кандидат и что он делает. Поэтому я считаю, что в том мире, в котором мы сейчас существуем, именно этот критерий оценки личных качеств кандидата не всегда играет решающую роль. Поэтому я думаю, сейчас избиратели выбирают кандидатов в зависимости от их убеждений, от партийной принадлежности кандидатов, от тех дел, которые они совершают на виду. Люди знают о положительных или отрицательных делах кандидата. Все от этих дел зависит. Поэтому я считаю, что финансовое состояние кандидата сильного влияния на выбор людей не оказывает».

По оценке известного российского политического консультанта Игоря Минтусова, прямой корреляции между размером задекларированного дохода и электоральным успехом кандидата - нет. Он объяснил, почему бедность не всегда привлекает избирателей, а в каких случаях богатство претендента на мандат может «сыграть ему не на руку».

«Люди голосуют не за бедных или богатых, а за тех, кто, по их мнению, решит их проблемы. И сам по себе многомиллионный доход в декларации – это и не приговор для кандидата, но и не козырь. Это факт, который избиратель интерпретирует через призму, во-первых, своего личного отношения к кандидату, и, во-вторых, через контекст его биографии. Соответственно, возникает вопрос, почему высокие доходы автоматически не отпугивают избирателя? Потому что в основном люди прагматично к этому относятся. Они понимают, что успешный человек, как правило, обладает связями, управленческим опытом, и избиратель скорее доверится тому, кто сам стоит на ногах, а не тому, кто нуждается в поддержке. Поэтому бедность не всегда воспринимается как близость к народу, а иногда воспринимается как неумение добиваться целей. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса: высокие доходы иногда бывают отталкивающим фактором. В каких случаях высокие доходы — негативный фактор для потенциального кандидата? Первое, когда еще виден разрыв между доходами кандидата и уровнем связи с его избирателями, особенно в регионах. Второе, когда источник богатства непрозрачен для избирателей, когда им непонятно, откуда деньги у данного персонажа. Есть еще один фактор: если доход сопровождается эпатажной роскошью, когда происходит то, что называется "демонстративное потребление", когда человек живет на широкую ногу, и видно, что он просто сорит деньгами, такое поведение зачастую людей раздражает».

В этой программе представители политических партий региона и наши эксперты рассуждали о том, являются ли для избирателей многомиллионные доходы потенциальных кандидатов в депутаты поводом отказаться от голосования за их кандидатуры? Некоторые собеседники придерживаются мнения о том, что в большей степени именно существенная разница в доходах кандидата и избирателя является поводом для недоверия к потенциальному народному избраннику. Однако многие убеждены в том, что, приходя на избирательный участок, человек будет голосовать не за того, кто беден или богат, а за того, кто будет небезразличен к тяготам и нуждам своего избирателя.

Александра Братчикова