Политика

Экс-вице-премьер Гордеев переходит в Госдуму

Экс-вице-премьер РФ Алексей Гордеев переходит на работу в Госдуму, заявил журналистам в пятницу заместитель председателя нижней палаты, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Геннадий Васильевич Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Государственной Думы. Заявление об этом он уже написал. В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложении им полномочий депутата Государственной Думы будет рассмотрен на Совете Государственной Думы», - сказал Неверов.

Он добавил: «Ожидается, что во вторник, 11 февраля, этот вопрос будет рассмотрен Государственной Думой».

Неверов также сообщил, что «освободившийся мандат перейдет к Гордееву Алексею Васильевичу, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году».

«Важно, что он является учеником Геннадия Васильевича, в свое время работал у него заместителем министра. В этом есть определенная преемственность», - отметил вице-спикер.

Сергей Неверов подчеркнул, что «Алексей Васильевич - политический тяжеловес, прошел большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером, коллеги его уважают».

«В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной Думы. Мы обсудили этот вопрос с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Нагрузка выросла и мы считаем, что целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции "Единая Россия"», - сказал Неверов.

Неверов, ныне совмещающий два поста в Госдуме - вице-спикера и руководителя фракции «Единая Россия» напомнил, что «вице-спикер по распределению обязанностей курирует вопросы экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран)».

В связи с планируемыми переменами он сообщил, что «сосредоточиться на работе во фракции, на взаимодействии с партией "Единая Россия", региональными парламентами».

По мнению Неверова, «если распределение мандатов пройдет без затяжек, то, вероятно, до конца февраля Алексей Васильевич приступит к работе в Государственной Думе».