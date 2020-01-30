Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
В чем гулять в конце зимы?
Дима Билан снова в БКЗ!
Группа BrainStorm в Пскове
Нескучный февраль в «Покровском»
ТОП-100 влиятельных псковичей
Чувствую силы помогать людям
Гражданская пресса в 2019
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Политика 30.01.2020 09:573 Битва за МСУ 07.02.2020 13:070 КПРФ определилась с кандидатом на должность главы Печорского района 07.02.2020 09:120 Экс-вице-премьер Гордеев переходит в Госдуму 06.02.2020 17:440 Медведев и Турчак обсудили подготовку «Единой России» к новому избирательному циклу 05.02.2020 16:496 Муниципальные выборы в Псковской области не будут легкими для «Яблока» - Лев Шлосберг 05.02.2020 16:441 Игорь Романов стал кандидатом в главы Печорского района от «Партии роста»
 
 
 
Самое популярное 06.02.2020 12:530 Климатическая весна придет в Россию на 2-3 недели позже календарной 04.02.2020 21:495 Псковичка Юлия Пересильд станет ведущей трансляции церемонии вручения премий «Оскар» 02.02.2020 17:308 Фотофакт: Неприглядное зрелище 06.02.2020 18:535 На ограждении для автостоянки на Юбилейной появились фото чиновников 02.02.2020 12:310 Поиски пропавшей в Псковском районе пенсионерки прекращены
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Экс-вице-премьер Гордеев переходит в Госдуму

07.02.2020 09:12|ПсковКомментариев: 0

Экс-вице-премьер РФ Алексей Гордеев переходит на работу в Госдуму, заявил журналистам в пятницу заместитель председателя нижней палаты, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Геннадий Васильевич Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Государственной Думы. Заявление об этом он уже написал. В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложении им полномочий депутата Государственной Думы будет рассмотрен на Совете Государственной Думы», - сказал Неверов.

Он добавил: «Ожидается, что во вторник, 11 февраля, этот вопрос будет рассмотрен Государственной Думой».

Неверов также сообщил, что «освободившийся мандат перейдет к Гордееву Алексею Васильевичу, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году».

«Важно, что он является учеником Геннадия Васильевича, в свое время работал у него заместителем министра. В этом есть определенная преемственность», - отметил вице-спикер.

Сергей Неверов подчеркнул, что «Алексей Васильевич - политический тяжеловес, прошел большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером, коллеги его уважают».

«В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной Думы. Мы обсудили этот вопрос с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Нагрузка выросла и мы считаем, что целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции "Единая Россия"», - сказал Неверов.

Неверов, ныне совмещающий два поста в Госдуме - вице-спикера и руководителя фракции «Единая Россия» напомнил, что «вице-спикер по распределению обязанностей курирует вопросы экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран)».

В связи с планируемыми переменами он сообщил, что «сосредоточиться на работе во фракции, на взаимодействии с партией "Единая Россия", региональными парламентами».

По мнению Неверова, «если распределение мандатов пройдет без затяжек, то, вероятно, до конца февраля Алексей Васильевич приступит к работе в Государственной Думе».

Теги: #Единая Россия #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 1056 человек
Сюжет: Правительство РФ ушло в отставку Экс-вице-премьер Гордеев переходит в Госдуму Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России Глава ВЦИОМ рассказал об ожиданиях россиян от нового правительства Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор Объявлен новый состав кабинета министров РФ У нового премьер-министра РФ будет 9 заместителей РБК: В новом составе правительства не будет Виталия Мутко Медведев назвал причины отставки правительства Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство Александр Козловский: Не думаю, что Михаилом Мишустиным будут предприняты шаги по увеличению налогового бремени Путин подписал указ о введении госдолжности «заместитель председателя Совета безопасности РФ», назначил Медведева на эту должность Путин назначил Мишустина премьер-министром Игорь Савицкий: Смена правительства РФ - попытка всех запутать  Госдума поддержала назначение Михаила Мишустина на пост главы правительства Больше всего нареканий у депутатов Госдумы к министерствам труда, просвещения, культуры и здравоохранения ЛДПР поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ, а КПРФ решила воздержаться Мишустин обозначил реформу управления и внедрение современных технологий как приоритет в работе на посту премьера ЛДПР еще не приняла окончательное решение по кандидатуре премьера - Жириновский Фракция «Единой России» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера Медведев остался председателем «Единой России» Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве Не знал до последнего - отставка для Медведева стала неожиданной Лидер фракции «Справедливая Россия» в Псковском облсобрании: Действующий кабмин не способен решать задачи президента Лидер ЛДПР в Псковском облсобрании: Отставка правительства - логичный ход Виктор Антонов: Люди ждали перемен, ведь отношение к Медведеву уже было не очень Лев Шлосберг: Отставка правительства - это попытка снять отрицательный флер с Путина В КПРФ заявили, что пока нет решения по Мишустину «Справедливая Россия» поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера - Миронов Виктор Остренко об отставке правительства: Установка президента - этому прямой сигнал Владимир Зубов: Отставка правительства РФ давно назрела и не стала неожиданностью Лидер псковских коммунистов об отставке правительства: Появился свет в конце туннеля Александр Котов: Будем надеяться, что со сменой правительства регионы получат больше внимания Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера 16 января Кандидат на пост премьер-министра РФ Мишустин встретился с членами Совета Думы Путин подписал указ об отставке правительства РФ, возложил на Медведева временное исполнение обязанностей премьера 54% россиян положительно относятся к отставке правительства РФ Путин представил кандидатуру на должность премьер-министра России Путин предложил Медведеву пост зампреда Совета безопасности России Правительство России подало в отставку
07.02.2020, 16:210 Первый производственный комплекс «Титан-Полимера» будет строить генподрядчик, сотрудничающий с Toyota и Boeing 07.02.2020, 16:160 Псковский Росреестр исполнил более 8000 заявлений о предоставлении документов государственного фонда данных 07.02.2020, 16:120 Романтика Дня Святого Валентина, концерт Zima band, визит амбассадора и бранч к Дню защитника Отечества: февраль в «Покровском» не будет скучным 07.02.2020, 15:580 Обнаружено тело утонувшего в Смертном озере рыбака
07.02.2020, 15:510 Студент ВЛГАФК стал лауреатом Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России 07.02.2020, 15:450 Александр Котов: Принятие законопроекта «Единой России» поможет решить проблему приобретения лекарств на селе 07.02.2020, 15:374 Бастрыкин поручил провести проверку по факту возможного самоуправства при установке забора на Юбилейной, 60 в Пскове 07.02.2020, 15:330 Московское издательство выпустило продолжение последней дилогии псковской писательницы Ольги Шерстобитовой
07.02.2020, 15:320 Лидеры витебских, псковских и смоленских профсоюзов подписали программу действий в рамках соглашения о сотрудничестве 07.02.2020, 15:310 Компании смогут подавать жалобы в налоговую в электронной форме с 30 апреля 07.02.2020, 15:210 Псковский Молодежный центр информирует о мероприятиях в феврале 07.02.2020, 15:170 Состоялось заседание президиумов Общественной организации и Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»
07.02.2020, 15:010 Эксперты: Проблема с нелегальными сигаретами может стать серьезнее 07.02.2020, 14:571 Интерактив: Светофор на Энтузиастов - недалеко до очередной трагедии 07.02.2020, 14:571 В Псковской области набирают популярность пакетные предложения «Ростелекома» 07.02.2020, 14:520 У берегов Эстонии затонул российский траулер
07.02.2020, 14:440 «Единая Россия» разработала меры по ограничению цен на лекарства 07.02.2020, 14:370 «Луки-Энергия» сыграет с «Псков-747» в субботу 07.02.2020, 14:300 Число лиц, получивших российское гражданство в Псковской области, за год увеличилось на 23% 07.02.2020, 14:231 В Пскове рассмотрели вопрос об изменении назначения земельного участка по улице Райниса, где планировалось построить АЗС
07.02.2020, 14:200 Торжественный митинг с участием псковских десантников пройдет 10 февраля у Вечного огня в Великих Луках 07.02.2020, 14:180 УМВД: Понятие «резиновая квартира» в Псковской области изжило себя 07.02.2020, 14:160 На улице Юбилейной, 22а в Пскове появится автостоянка 07.02.2020, 14:040 1066 человек прибыло в Псковскую область в 2019 году в рамках госпрограммы переселения соотечественников
07.02.2020, 14:030 Мошенники ввели псковича в заблуждение и сняли с его карты 300 тысяч рублей 07.02.2020, 14:020 Андрей Михеев о сокращении количества предпринимателей в Псковской области и противостоянии этому тренду 07.02.2020, 13:560 Банк России снизил ключевую ставку до 6 процентов 07.02.2020, 13:541 Александринка готова к объединению с Псковским театром драмы
07.02.2020, 13:470 В Госдуме намерены ужесточить закон о ложных сообщениях про теракты 07.02.2020, 13:423 Любовь Успенская отказалась от пенсии 07.02.2020, 13:410 5130 иностранцев живут в Псковской области по разрешению на временное проживание и виду на жительство 07.02.2020, 13:200 В Псковской области участились случаи подачи заявлений об ограничении выезда несовершеннолетних из РФ
07.02.2020, 13:170 Псковская транспортная прокуратура передала бесхозную икону в собственность РФ 07.02.2020, 13:070 КПРФ определилась с кандидатом на должность главы Печорского района 07.02.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхо города» 07.02.2020, 12:580 ТРК «Акваполис» приглашает провести выходные весело и незабываемо
07.02.2020, 12:430 Денежная мотивация в борьбе с курением эффективнее запретов 07.02.2020, 12:340 В Псковской области 94% загранпаспортов нового поколения делаются через единый портал госуслуг 07.02.2020, 12:170 Численность иностранных граждан, незаконно находящихся на территории области, достигла минимума за последние пять лет - псковское УМВД 07.02.2020, 12:160 Псковский военнослужащий привлечен к ответственности за ложный донос об угоне своего автомобиля
07.02.2020, 12:150 В Пскове прошел круглый стол по садоводству 07.02.2020, 12:090 Участники «НАШЕствия» выступят в субботу в клубе TIR 07.02.2020, 12:050 В Псковской области в 2019 году зарегистрировано 180 преступлений, совершенных иностранными гражданами 07.02.2020, 11:590 Иван Ургант не смог правильно назвать великолучан
07.02.2020, 11:565 Михаил Ведерников: Управление проектной деятельности будет помогать в реализации нацпроектов 07.02.2020, 11:510 Михайловская выставка «Очарованный чудом» уехала на «Русский Парнас» 07.02.2020, 11:470 Псковский линейный отдел МВД России на транспорте объявляет набор кандидатов в состав Общественного совета 07.02.2020, 11:340 Более 68 тыс иностранных граждан и лиц без гражданства поставлены на миграционный учет в Псковской области в 2019 году
07.02.2020, 11:270 Псковское УМВД: Чтобы получить патент на работу, иностранному гражанину потребуется при себе иметь до 14,5 тыс рублей 07.02.2020, 11:213 Александр Гуцан: Общение с гражданами - это основа работы по национальным проектам 07.02.2020, 11:120 Отделение ПФР по Псковской области: До 2 марта работодатели должны сдать сведения о стаже работников 07.02.2020, 11:120 46% иностранных граждан въезжают в Россию через Псковскую область с частной целью
07.02.2020, 11:080 Прямую трансляцию «Оскара» будут смотреть лишь 5% россиян 07.02.2020, 11:050 «Эхо города»: О капремонте общественных территорий и судьбе городского парка культуры и отдыха 07.02.2020, 10:580 Закрывается мост через реку Шесть в Пушкиногорском районе 07.02.2020, 10:481 Заместитель гендиректора завода «Титан-Полимер» Алексей Ермаков станет гостем программы «Гайд-парк»
07.02.2020, 10:405 Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам к 75-летию Победы 07.02.2020, 10:321 Как проверить свой трудовой договор, напоминают псковичам в трудовой инспекции 07.02.2020, 10:190 Двух магазинных воров задержали вчера росгвардейцы в Пскове 07.02.2020, 10:152 Неочевидное-вероятное
07.02.2020, 10:150 Рыбака ищут водолазы в Смертном озере в Псковской области 07.02.2020, 10:000 Александр Гуцан поздравил маленького воспитанника нового детсада в Пскове с днем рождения 07.02.2020, 09:510 Депутат Госдумы Александр Васильев направит запрос прокурору с просьбой проверить законность установки ограждения на Юбилейной, 60 07.02.2020, 09:420 С новым оборудованием Псковской областной больницы познакомился полпред президента в СЗФО
07.02.2020, 09:280 Второй первый концерт на Псковщине: латвийские рок-звезды BrainStorm о России и грядущем выступлении 07.02.2020, 09:230 Пенсионер погиб при пожаре в поселке Новоселье 07.02.2020, 09:120 Экс-вице-премьер Гордеев переходит в Госдуму 07.02.2020, 09:090 Эксперты назвали Android-приложения, которые лучше удалить
07.02.2020, 09:080 После вмешательства прокуратуры вода в домах жителей порховского Полоное стала горячей 07.02.2020, 08:580 Минюст пообещал доработать проект КоАП после критики Мишустина и Турчака 07.02.2020, 08:530 Samsung начала блокировать телевизоры россиян 07.02.2020, 08:482 Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей
07.02.2020, 08:461 Росавтодор оценил ущерб российским дорогам от перегруза 07.02.2020, 08:440 Водитель ВАЗа врезался в «Ниссан» в Великолукском районе 07.02.2020, 08:301 Александр Гуцан проведет совещание по вопросам реализации нацпроектов на территории Псковской области 07.02.2020, 08:140 Теплая зима в России увеличила риск гибели икры речных рыб
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.