Общество

Глава ВЦИОМ рассказал об ожиданиях россиян от нового правительства

У населения России существует большой запрос на перемены, причем страха перед изменениями у граждан нет, заявил «Известиям» гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его словам, потребность в изменениях президент России Владимир Путин сформировал в своих майских указах, однако прежнее правительство справилось не со всеми поставленными задачами.

Кроме того, Федоров отметил, что доверие россиян к ушедшему в отставку кабмину сильно подорвали изменения в пенсионном законодательстве.

«Когда Путин избирался в президенты полтора года назад, он прямо сказал, что будут перемены. <…> Прежнее правительство, увы, не смогло этот запрос реализовать. Задача нового правительства - ответить на общественный запрос, добиться перемен к лучшему в экономике и социальной сфере. И не на словах, а на деле», - отметил глава ВЦИОМ.

Федоров также рассказал о реакции россиян на назначение Михаила Мишустина премьер-министром и оценил грядущее голосование об изменениях в Конституции.