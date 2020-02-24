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Глава Гдовского района прокомментировал намерение Михаила Шауркина вступить в ряды сторонников «Единой России»

25.02.2020 17:39|ПсковКомментариев: 0

Глава Гдовского района Юрий Павлов прокомментировал намерение Михаила Шауркина, избранного в сентябре 2019 года на пост главы Дновского района от партии «Яблоко», вступить в ряды сторонников «Единой России».

«Шауркина я понимаю, видимо, были у него причины. Каждый сам решает», - высказал свою позицию корреспонденту «Эхо Москвы» в Пскове Юрий Павлов.

«Однопартийная система все равно у нас существует, все финансовые ресурсы все равно идут в зависимости от партии», - отметил глава Гдовского района.

Отметим, что на вопрос корреспондента, не намерен ли сам Юрий Павлов стать сторонником партии «Единая Россия», он не дал ответа.

«Я не могу конкретно ответить на данный вопрос», - заявил он.

Напомним, 12 ноября 2017 года на досрочных выборах главы Гдовского района выдвинутый партией «Яблоко» Юрий Павлов был избран главой района, получив 54,1% голосов избирателей

Теги: #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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