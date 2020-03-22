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Политика

Партии смогут направить своих наблюдателей на голосование по Конституции

24.03.2020 07:38|ПсковКомментариев: 0

Общественная палата РФ предусмотрела возможность направлять в качестве наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию представителей всех заинтересованных партий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ОП РФ Максима Григорьева.

«Главное отличие общественного наблюдения за общероссийским голосованием в том, что выбор граждане делают не между разными кандидатами партий, а между вариантами ответа на вопрос о поддержке предлагаемых поправок в Конституцию. Понимая, что объективная оценка прозрачности и законности всех процедур, не может в данном случае пройти без участия в наблюдении представителей основных российских политический партий, Общественная палата предусмотрела возможность направления в качестве наблюдателей представителей всех заинтересованных партий», - рассказал Максим Григорьев, возглавляющий рабочую группу Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан, на презентации соглашений с общественными объединениями и некоммерческими организациями о сотрудничестве при направлении наблюдателей на общероссийское голосование. 

Подписание соглашения с политическими партиями о сотрудничестве при направлении наблюдателей запланировано на 25 марта.

Важный принцип на голосовании, по словам Максима Григорьева, - кодекс этики наблюдателя. Среди основных принципов он перечислил соблюдение Конституции и законодательства, использование объективной, достоверной и проверенной информации, а также гласный и открытый характер.

Наблюдателей, которые будут следить за проведением голосования, назначают Общественная палата РФ и общественные палаты регионов в соответствии с частью 16 статьи 2 закона РФ о поправке в Конституцию от 14 марта 2020 года. Порядок приема предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями, назначения наблюдателей устанавливается Общественной палатой РФ.

Теги: #Общественная палата Псковской области #наблюдатель #партии #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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