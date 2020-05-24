Политика

Олег Брячак: Дистанционное голосование нарушает тайну волеизъявления граждан и ставит под сомнение результаты выборов

Депутат Псковской городской Думы, лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак раскритиковал принятый Госдумой закон о дистанционном голосовании на выборах. С ним согласились и большинство его подписчиков в соцсетях. Как показал недавний опрос, проведенный депутатом на своей странице «ВКонтакте», 87% участников опроса полагают, что закон о дистанционном голосовании принят для того, чтобы легче было сфальсифицировать результаты выборов.

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Свою позицию по поводу этой инициативы Олег Брячак высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. «Я уверен в следующем: если Госдума в спешке приняла этот закон, это говорит о минимальном рейтинге «Единой России». Мы же видим, как сегодня люди относятся к этой партии и к законам, которые она выдумывает, совершенно оторвавшись от реальной жизни. Что ни придумают, все у них не в кассу получается», - отметил депутат.

Лично Олег Брячак не поддерживает идею дистанционного голосования, в том числе потому что она исключает возможность тайного голосования. «В нашей стране голосование всегда было тайным, чтоб человека невозможно было идентифицировать. А как вы сделаете тайным голосование через сайт госуслуги? Там же надо регистрироваться», - пояснил гость студии.

Также Олег Брячак поставил под сомнение объективность результатов выборов, в которых избиратели выразили свою волю дистанционно. «Что такое вообще выборы? Это не только буклетики, выступления всякие, билборды. Основное в выборах - это подсчет результатов. Если ты сумел проконтролировать, как подсчитываются результаты, это половина успеха. А как проконтролировать результаты в случае дистанционного голосования, я вообще не понимаю. Поэтому я против этой инициативы», - заключил парламентарий.