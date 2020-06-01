Политика

«Единая Россия» в Псковской области закрыла 100% вакансий для участия в предстоящих выборах

«Единая Россия» в Псковской области закрыла 100% вакансий для участия в предстоящих выборах. Об этом сегодня, 2 июня, на пресс-брифинге заявил секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Всего в предварительном голосовании «Единой России» приняло участие 1460 кандидатов, закрыли все округа по местному самоуправлению. Голосование прошло организованно, по четвертой модели. Мы минимизировали контакты с гражданами, но постарались до всех донести свою позицию через соцсети и бумажную агитацию», - сказал Александр Козловский.

Он отметил, что кандидатов, участвующих в предварительном голосовании партии, было на 26% больше, чем мандатов.

«Мы думаем, что ограничительные меры будут снижены и нам удастся познакомить кандидатов с гражданами, провести встречи, но мы будем работать и удаленно - в соцсетях и посредством видеороликов. Граждане нам доверяют, появилось много новых лиц среди кандидатов, будем их поддерживать всем силами», - добавил секретарь реготделения партии.