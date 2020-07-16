Политика

Жириновский назвал самый подходящий для единого дня голосования месяц

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что единый день голосования должен состояться в последний понедельник апреля.

«Во-первых, это весна. У людей лучше настроение, потому что после долгой зимы впервые тепло. Во-вторых, еще не начался дачный сезон, люди пока дома проводят выходные. В-третьих, в будний день, потому что людям проще найти время для голосования - по дороге на работу или наоборот - с работы домой», - сказал Жириновский.

Политик отметил, что в сентябре выборы проводить «неудобно». Он напомнил, что агитационный период приходится на июль - август, когда избиратели «в отпусках, на загородных участках», сообщает РИА Новости.

«Весна - оптимальное время года для голосования», - считает лидер ЛДПР.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 29 июня заявила, что решение провести голосование по поправкам в Конституцию в течение нескольких дней «себя оправдало». Спикер также предложила обсудить возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней на другие выборы.

Госдума приняла 15 июля во втором чтении законопроект, предусматривающий, что Центральная избирательная комиссия сможет принимать решение о проведении выборов и референдумов в течение нескольких, но не более трех дней.

В 2020 году единый день голосования пройдет 13 сентября. В этот день планируется провести выборы в 53 регионах. В четырех субъектах Федерации состоятся довыборы депутатов Госдумы. Также россиянам предстоит выбрать глав 17 регионов.

Кроме того, в 11 субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти, в 22 административных центрах регионов выберут советы депутатов. В 26 субъектах состоятся массовые выборы в органы местного самоуправления, на которых будет замещено около 69 тысяч мандатов.