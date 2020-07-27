Политика

Битва за МСУ. Время «Ч»

В Псковской области завершается процесс выдвижения кандидатов на муниципальные выборы. Региональные отделения всех ведущих политических партий одно за другим представили свои списки. Если «Единая Россия», которая традиционно замахивается на стопроцентное «закрытие» округов по всей области, выставляет «дивизию» из более чем тысячи человек, то численность «рот» и «батальонов» оппозиционных объединений значительно скромнее. У справедливороссов в список вошли 223 человека — и, по определению лидера региональной организации Олега Брячака, это «лучший результат среди оппозиции нашего региона». Порядка двухсот человек выдвигает КПРФ, около 180 — ЛДПР, столько же - псковское «Яблоко». Таким образом, численность кандидатских списков вполне сопоставима с той, что была на аналогичных выборах пятилетней давности. Несмотря на общеизвестные трудности с подбором кандидатов, нежелание активных граждан в глубинке идти в органы местного самоуправления, коронавирус и прочие сложности, партии сумели сформировать свои команды. И это свидетельствует о том, что в региональных отделениях хорошо понимают значимость и важность этой избирательной кампании.

Напомню, что по итогам выборов в сентябре изберут более тысячи депутатов различного уровня и таким образом будет сформирован «муниципальный фильтр», через который в будущем предстоит пройти участникам губернаторской гонки. К тому же значение местного самоуправления в современной России меняется: в соответствии с принятыми поправками в Конституцию и заявлениями президента Владимира Путина, органы местного самоуправления уже де-юре встраиваются в систему государственной власти. В ближайшее время в этой части должно измениться законодательство, кроме того, начинается разработка проекта Основ государственной политики РФ в области МСУ до 2030 года.

Всё это объясняет интерес партий к муниципальным выборам, в которых сейчас, образно говоря, наступило время Ч — пришел час начала этой «боевой операции».

Несомненно, главным фаворитом кампании, как и в прошлые годы, является «Единая Россия». Несмотря на проблемы, связанные с реализацией пенсионной и «мусорной» реформы, социально-экономическими проблемами населения и другими факторами, партия сохраняет доминирующее положение в Псковской области. И также, как в 2015 году, наверняка возьмет «контрольный пакет» в представительных органах местного самоуправления. Обусловлено это целым рядом причин, в том числе тем, что голосование проходит в районах, а в них поддержка партии власти традиционно выше, чем в крупных городах. Вероятно, скажется на ходе кампании и ее результатах недавнее голосование по поправкам в Конституцию — оно придаст выборам инерционный характер. К тому же, как известно, сентябрьское голосование будет продолжаться три дня — и это тоже на руку ЕР, у которой больше ресурсов и возможностей.

При этом в отличие от избирательных кампаний более высокого уровня, на которые оппозиции пробиться невероятно сложно (а победить на них — практически невозможно), здесь, на волостном и районном уровнях, шанс провести своих депутатов есть даже у так называемых малых партий, что ранее мы уже неоднократно наблюдали в Псковской области. Более того, в последние годы на местах представители оппозиции не раз давали партии власти настоящий бой. В разные годы основными соперниками «Единой России» на муниципальном уровне в нашем регионе были КПРФ, традиционно выглядящая в глазах многих «партией №2», и «Справедливая Россия», лет десять назад сумевшая привести к победам на выборах районных глав (Гдовский, Новоржевский и Пустошкинский районы) сразу трех своих кандидатов - правда, вскоре все они (Николай Миронов, Михаил Пашков и Римма Бурченкова) ушли в партию власти. Однако с течением времени обе партии в силу как объективных, так и субъективных причин постепенно утратили этот статус главного оппонента «Единой России»: про извечные проблемы местных коммунистов (ограниченность ресурсов, короткую кадровую скамейку и пр.) мы писали не раз, а эсеры в Псковской области, как известно, неоднократно меняли свою тактику, то вступая с властью в партнерские отношения и подыгрывая ей, то возвращаясь к жесткому противостоянию с Домом Советов.

В отличие от КПРФ и «Яблока» псковские эсеры и «либерал-демократы» могут рассчитывать на менее жесткое противодействие со стороны партии власти. И это дает им возможность увеличить свое представительство в органах МСУ.

Что касается коммунистов, то в последние годы они весьма пассивны на выборах. Далеко не секрет, что им тяжело проводить избирательные кампании — дают о себе знать организационные огрехи и слабая ресурсная база. Но бывают и исключения, что показали недавние выборы в Печорском районе, где, по крайней мере, на финише забега коммунисты активизировались и добились достаточно высокого результата (напомню, кандидат от партии Дмитрий Богатырев занял второе место, получив почти 20 процентов голосов). Но, повторюсь, подобные примеры — единичны.

В этих условиях статус основного соперника партии власти перешел к псковскому «Яблоку». В последние годы партия сумела одержать в муниципалитетах нашего региона ряд побед; в 2017-2019 годах при ее поддержке были избраны 5 глав районов (Плюсский, Гдовский, Дновский, Новоржевский и Пустошкинский), в связи с чем наблюдатели получили основания говорить о возникновении так называемой «яблочной аномалии». Было логичным предполагать, что в этом году «Яблоко» постарается продолжить этот процесс «завоевания» муниципалитетов. По нашей информации, готовились к этому и в Доме Советов, проводя работу над ошибками — с тем, чтобы выборы-2020 не стали продолжением выборов прошлых лет, когда технологические просчеты партии власти во многом предопределили неудачи ее кандидатов в ряде районов. Кстати говоря, прошлогодний провал на муниципальных выборах в ряде районов был воспринят руководством «Единой России» очень остро и болезненно, хотя значительная часть вины лежала на политическом блоке администрации региона, о чем мы неоднократно говорили. Помнится, после разбора полетов тогдашний «политический» вице-губернатор Николай Цветков заявлял, что причиной поражения стала плохая работа подконтрольным власти региональных СМИ. Интересно, как с задачами на выборах-2020 справится государственный медиа-холдинг во главе с новыми менеджерами.

Возвращаясь к разговору о псковском «Яблоке», отмечу, что вопреки ожиданиям партия пропустила первую же избирательную кампанию 2020 года. Это было достаточно странно, так как Печорский район - муниципальное образование важное, приграничное, весьма политизированное. Значительная часть населения имеет вторые паспорта, часто бывает за границей — и наверняка здесь большее количество сторонников либеральных ценностей, чем в той же псковской глубинке. Не следует забывать и о том, что необходимость досрочных выборов в Печорах возникла в связи с резонансным скандалом, в центре которого оказался прежний глава — единоросс Дмитрий Сопотов. Распространение в сети т. н. «матерного видео» и последовавшие за этим события несомненно отразились на позициях «Единой России» в районе.

Однако, несмотря на все эти, казалось бы, благоприятные условия для «захвата» территории, яблочники проигнорировали избирательную кампанию.

То ли не сумели мобилизоваться и найти необходимые финансовые ресурсы, то ли коронавирус помешал, не то в условиях проведения досрочных выборов не сумели найти кандидата, способного побороться с безусловным фаворитом Сергеем Тарасиком.

Здесь следует напомнить, что на выборах в районах псковское «Яблоко» зачастую выдвигало не членов партии, а известных и активных местных жителей, которые, возможно, и не разделяют взглядов политической организации, но оказались не востребованы и находятся в оппозиции к местному руководству. Эта тактика, поначалу приносившая успех и казавшаяся эффективной, сейчас дает сбои. Избранные при поддержке партии «попутчики» уходят под знамена власти. Напомню, что глава Дновского района Михаил Шауркин вступил в «Единую Россию» и стал руководителем ее местного отделения, в Гдове Юрий Павлов влился в ряды сторонников ЕР, а двусмысленность позиции плюсского главы Виталия Аршинова вообще стала притчей во языцех. Понятно, что в данной ситуации «Яблоко» несет репутационные потери, помимо прочего, ситуация сказывается на желании (вернее сказать — на нежелании) тех самых инициативных местных граждан идти на выборы при поддержке оппозиционной партии.

На фото: Лев Шлосберг с Юрием Павловым и Виталием Аршиновым

Тем не менее, анализируя предвыборную ситуацию, следует помнить, что «Яблоко» в последние годы одерживало победы. Другое дело, что возможным это становилось из-за ошибок власти, приводивших к поражениям ее кандидатов. Вспомним хотя бы прошлогоднюю кампанию в Пустошке и снятие с выборов коммуниста Виктора Лапшина, во многом предопределившее поражение посланного в район региональной властью Ивана Штылина и, соответственно, победу Светланы Васильковой.

Сейчас Виктор Лапшин в качестве самовыдвиженца участвует в выборах главы Себежского района. При этом кандидата от КПРФ там нет. Как нет и представителя «Яблока», и это тоже весьма странно. Мало того, что это уже второй «пропуск хода» на важнейших муниципальных выборах-2020, так еще и Себежский район для Льва Шлосберга имеет особое значение: начиная с того, что здесь в 1980-е писались первые страницы его трудовой биографии, и заканчивая историей взаимоотношений яблочников с действующим главой района Леонидом Курсенковым. После отказа КПРФ от участия в кампании, некоторые ожидали, что кандидат от «Яблока» станет представителем некого оппозиционного блока. Так как яблочники неофициально поддержали кандидата от КПРФ в Печорах, наблюдатели ожидали «обратную» схему в Себеже. Некоторые авторы в медиа и телеграм-каналах предрекли альянс между КПРФ и «Яблоком», исходя из того, что на выборы в Печорском районе приехали наблюдатели из «Голоса», и работали они от кандидата-коммуниста Богатырева.

На фото: первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко

Впрочем, руководитель регионального отделения компартии, руководитель фракции КПРФ в областном Собрании депутатов Петр Алексеенко наличие каких-либо договоренностей опроверг. Тем не менее подобный тактический альянс, например, в сфере наблюдения за голосованием, в ходе этой кампании более чем возможен.

Неучастие «Яблока» в двух важнейших избирательных кампаниях этого года серьезно противоречит тому, что ранее говорил лидер партийной организации Лев Шлосберг: мол, надо всегда идти, участвовать, бороться, побеждать.

Подобные примеры можно продолжать. Так, в Псковском районе на выборах депутатов сельского поселения «Завеличенская волость» (отмечу, что волость - значимая и крупная, вполне сопоставимая по количеству жителей с целыми районами нашей области) партию не представит действующая глава поселения Валерия Фомина, хотя такой вариант развития событий, по информации ПЛН, всерьез обсуждался. Однако госпожа Фомина предпочла идти на выборы в качестве самовыдвиженца.

На фото: глава Завеличенской волости Валерия Фомина

Отказ «Яблока» участвовать в целом ряде кампаний (Печорский, Себежский и другие районы) вызывает вопросы и заставляет искать объяснения происходящему. При этом сам Лев Шлосберга продолжает настаивать на том, что это верная стратегия и она дает свои результаты, о чем он вновь заявил недавно в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Однако факты противоречат тому, что яблочники продолжают следовать этой доктрине.

Версий относительно того, почему так происходит, несколько. Как мы уже отмечали, активные местные граждане, которые в принципе могли бы стать кандидатами от «Яблока», вероятно, не дали своего согласия на выдвижение - просто потому, что следят за происходящим вокруг и понимают: одно дело — победить на выборах и совсем другое — работать, оставаясь представителем оппозиционной партии. Кроме того, вполне возможно, что в этот раз псковское «Яблоко» столкнулось перед выборами с нехваткой финансовых средств, необходимых для проведения кампаний своих кандидатов и выпуска АПМ. Очевидно, денег не хватает (вот и приезжавший в воскресенье, 26 июля, в Псков столичный политтехнолог Максим Кац в рамках прямого эфира на своем ютуб-канале проводил фандрайзинговые действия в пользу Льва Шлосберга и Ко).

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В этой связи предположу, что ранее охотно откликавшаяся на призывы о помощи столичная либеральная публика ныне переключилась на какие-то другие темы и желания участвовать в фандрайзинговых схемах псковского «Яблока» не изъявляет. К тому же полгода назад произошли перемены в федеральном руководстве «Яблока»: если с экс-председателем партии Эмилией Слабуновой у Льва Шлосберга в свое время выстроились нормальные отношения, то со сменившим ее Николаем Рыбаковым – всё значительно сложнее. И это тоже наверняка так или иначе сказывается на ситуации с привлечением финансовых средств. А что касается псковского бизнеса, то он местным яблочникам давно ничего уже не дает. Сейчас – не 1990-е и не начало 2000-х. Для местных хоть сколько-нибудь заметных предпринимателей выделение «Яблоку» средств — табу, и не потому, что эта партия — изгой, а в силу того, что Лев Шлосберг со многими из них, в том числе со своими бывшими спонсорами, испортил отношения.

Было бы неверным утверждать, что проблемы в ходе этой кампании испытывает исключительно псковское «Яблоко». Очевидно, что всё весьма непросто и у других — тех же КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, не говоря уже про представителей непарламентских партий. Да и «Единая Россия», ресурсной обеспеченности и возможностям которой другие политические объединения могут только позавидовать, при таком количестве избирательных кампаний и при более чем тысяче выдвинутых кандидатов рискует столкнуться с неприятными неожиданностями.

Впрочем, всё это - тема для отдельного большого разговора, к которому Псковская Лента Новостей обязательно вернется в ближайшие полтора месяца, оставшиеся до дня голосования. Как и прежде, мы будем внимательно наблюдать за ходом кампании, уделяя особое внимание выборам себежского главы, депутатов Невельского и Куньинского районов, а также выборам в Новоржеве и Пустошке, где, напомню, административный ресурс ныне - в руках представительниц партии «Яблоко».

Александр Савенко