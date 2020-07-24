Политика

Столичный политтехнолог Максим Кац приехал в Псков

Политтехнолог-«полевик» Максим Кац, ранее работавший с «Яблоком» и известный по ряду внутрипартийных скандалов, сегодня находится в Пскове.

Как стало известно корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в воскресенье, 26 июля, Кац проведет из нашего города прямой эфир на ютуб-канале.

Заявлено, что речь в стриме пойдет на актуальные темы, в том числе о псковском «Яблоке» и руководителе регионального отделения партии, депутате областного Собрания Льве Шлосберге.

Отметим, что ранее наблюдатели высказывали предположения о возможном участии Максима Каца в избирательной кампании псковского «Яблока», а Льву Шлосбергу задавали вопросы на этот счет.

Иллюстрация: страница Максима Каца в Фейсбуке