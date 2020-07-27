Политика

Высокая конкуренция ожидается на сентябрьских выборах в Псковской области

Сентябрьские выборы в Псковской области будут высококонкурентными. Об этом рассказал секретарь Избирательной комиссии региона Сергей Ковальчук.

В настоящее время завершилось выдвижение кандидатов для участия в выборах главы Себежского района, депутатов собраний Куньинского, Невельского и Себежского районов, на довыборы депутатов в Новоржевское и Новосокольническое районные собрания.

В Куньинском, Невельском и Себежском районах, где избираются районные собрания в полном составе, выдвинут 221 кандидат в депутаты по одномандатным округам и в составе партийных списков. Из них 216 выдвинули политические партии.

В трех районах предстоит избрать 18 депутатов по одномандатным избирательным округам: по пять в Куньинском и Себежском районах, 8 - в Невельском районе. Всего на 18 одномандатных округах выдвинуто 77 кандидатов и только 5 в порядке самовыдвижения. На 30 вакантных мандатов по партийным спискам в трех районах претендуют 144 кандидата в составе единых списков партий.

В кампаниях по выборам в районные собрания в трех муниципалитетах участвуют 8 политических партий: парламентские партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, а также новые партии: «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия социальной защиты» и «Партия роста».

Выборы по одномандатным округам отличаются конкурентностью. В Куньинском районе в четырех округах выдвинуто по 4 кандидата, кроме пятого округа, где выдвинут только один кандидат. В Невельском и Себежском районах количество кандидатов по одномандатным округам колеблется от 3 до 7.

На выборы главы Себежского района выдвинуто 5 кандидатов - два в порядке самовыдвижения, 3 - политическими партиями «Единая Россия», ЛДПР и «Партия роста».

По округу №3 Новоржевского района выдвинуты и готовят документы к представлению на регистрацию 4 кандидата от партий «Единая Россия», «Яблоко», «Справедливая Россия» и КПРФ. Эти же партии и ЛДПР выдвинули 5 кандидатов на довыборах депутата Новосокольнического района по округу №2.

Сергей Ковальчук отметил, что кампании будут высококонкурентными. Роль в значительной части выдвижения по одномандатным округам принадлежит политическим партиям. Из 77 кандидатов по 18 одномандатным округам только 5 самовыдвиженцы. На выборах главы Себежского района самовыдвиженцы - 2 из 4 кандидатов.

Сейчас кандидаты и партии готовят для представления включительно до 3 августа пакет документов на регистрацию. После этой даты комиссия в течение 10 дней будет принимать решение по регистрации кандидатов или списка партий либо принимать иное решение в связи с требованиями избирательного законодательства.

Выдвижение кандидатов завершилось на районном уровне. На «поселенческом» уровне продолжается выдвижение и предоставление документов до 3 августа включительно. Предстоит заместить 1099 мандатов. Предполагается, что конкуренция будет высокой.