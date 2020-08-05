Политика

Задержанные и раненые появились на акции протеста в Минске

В белорусской столице после закрытия избирательных участков началась акция протеста. РИА Новости сообщает о протестующих на площади Победы в Минске. Они зажигают файеры и бросают в сторону милиции. Силовики в ответ применяют свето-шумовые гранаты.

Среди протестующих появились раненые, им оказывают медицинскую помощь.

Также сообщается о первых задержаниях в Минске, Бресте и Витебске.

По предварительной информации, действующий президент страны Александр Лукашенко лидирует на выборах и идет на шестой срок. Государственные экзит-поллы (опросы на выходе из избирательного участка) дают ему 79,7%. Более 82% он набирает, на данным республиканского ЦИК, на закрытых участках. Такие участки организованы, например, в санаториях и больницах, на них известно точное число голосующих и после последнего проголосовавшего участок закрывают, и начинается подсчет голосов.