Политика

Видна рука кукловода - Петр Алексеенко о протестах в Белоруссии

Отношения России и Белоруссии останутся крепкими. Таким мнением поделился первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко сегодня, 13 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

По его словам, народ Белоруссии сделал свой выбор, выборы были альтернативными, не было нарушений при голосовании. «Но тем не менее мы видим, какие волнения там начались», - отметил Алексеенко. «Я думаю, что Белоруссия «переболеет» и все там наладится», - добавил он.

«Здесь видна рука кукловода - это и Польша, и Чехия. Может быть, и Украина приложила свою руку», - высказал также мнение лидер псковских коммунистов.

Также Петр Алексеенко прокомментировал результаты выборов президента Белоруссии.

«Здесь все относительно. Но, я думаю, что в своем большинстве победа за Лукашенко», - заявил гость студии.