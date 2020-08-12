Политика

Виктор Лапшин снят с выборов главы Себежского района

Кандидат-самовыдвиженец Виктор Лапшин по решению суда снят с выборов главы Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников. Основанием послужила ошибка в документах, представленных при выдвижении.

Отметим, что Виктор Лапшин - глава администрации сельского поселения «Красноармейская волость».

В прошлом году он претендовал на должность главы Пустошкинского района от КПРФ и также по решению суда был снят с выборов.

Напомним, выборы главы Себежского района пройдут в сентябре. На должность главы муниципалитета претендуют действующий руководитель Леонид Курсенков («Единая Россия»), представитель ЛДПР, индивидуальный предприниматель Алексей Харлашин и председатель Псковского регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов. Еще одному самовыдвиженцу - сотруднику частного охранного предприятия из Подмосковья Андрею Иванову было отказано в регистрации в качестве кандидата.