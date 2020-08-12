Политика

С выборов главы Себежского района сняли двух кандидатов

14 августа в Себеже состоялось два судебных заседания по поводу отмены постановлений Территориальной избирательной комиссии Себежского района о регистрации двух кандидатов на должность главы Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала председатель ТИК района Галина Пуховик.

Решением суда отменена регистрация кандидатов Виктора Лапшина (самовыдвиженец) и Алексея Харлашина (ЛДПР). Причиной стали нарушения при заполнении так называемой «президентской справки» о недвижимом имуществе, принадлежащем кандидату и супругу, детям за пределами территории РФ.

«Решение не окончательное, 5 дней дается на обжалование через Себежский районный суд в порядке апелляции в областной суд. Они этим правом воспользуются», - добавила Галина Пуховик.

Смотрите также Виктор Лапшин снят с выборов главы Себежского района

Формально в избирательной гонке все еще принимают участие 4 кандидата. ТИК будет принимать решения после рассмотрения в Псковском областном суде.