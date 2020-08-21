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Политика

Партии обсудили с избиркомом подготовку к Единому дню голосования в Псковской области

21.08.2020 15:20|ПсковКомментариев: 1

20 августа в Избирательной комиссии Псковской области состоялось расширенное совещание с представителями региональных отделений политических партий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном избиркоме. 

На совещании присутствовали главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, председатель Общественной палаты Анатолий Мультах, ведущий специалист-эксперт отдела управления министерства юстиции РФ по Псковской области Виталий Карабут, представители политических партий, выдвинувших своих кандидатов на выборах, руководство Избирательной комиссии области и работники ее аппарата.

Председатель Избирательной комиссии Игорь Сопов проинформировал участников совещания о результатах совместных встреч руководства облизбиркома с представителями политических партий, которые проходили в период с 11 по 13 августа. Открывая совещание, он призвал участников избирательных кампаний к открытой и честной работе как по отношению к своим партнерам, политическим партиям, так и к комиссиям, которые организуют эту выборную кампанию.

С приветственным словом к участникам расширенного совещания обратился главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин. Он подчеркнул важность проведения таких встреч, особенно с учетом масштабов нынешней избирательной кампании. «Уже сейчас в разрезе полномочий этих органов необходимо заглянуть за горизонты 13 сентября, и независимо от партийной принадлежности настраиваться на совместное решение проблем, которые волнуют жителей нашего региона. Улучшение "социального самочувствия" граждан является нашей с вами общей задачей. Каждый из кандидатов победу на выборах не должен воспринимать как самоцель. В первую очередь, это ответственность перед избирателями, жителями тех населенных пунктов, которые доверят представлять их интересы в представительных органах», - отметил Андрей Калинин.

Об итогах общественного наблюдения при проведении общероссийского голосования рассказал председатель Общественной палаты Анатолий Мультах. Общественной палате во взаимодействии с Избирательной комиссией Псковской области, общественными организациями и политическими партиями удалось решить задачу по подготовке наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию РФ. «В настоящее время можно уверенно сказать, что подготовлена необходимая кадровая основа для обеспечения полноценного общественного наблюдения при дальнейшем проведении выборов», - подчеркнул Мультах. 

Секретарь Избирательной комиссии Сергей Ковальчук подробно рассказал участникам об особенностях избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления 13 сентября. Более двух тысяч кандидатов зарегистрированы для участия в сентябрьских выборах. Всего в этом году в регионе проходят 114 кампаний, на которых замещается 1150 мандатов.

Предварительные результаты проверок кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями на выборах 2020 года, озвучил заместитель председателя Сергей Кулаков. На территории Псковской области зарегистрирована 41 политическая партия, имеющая право принимать участие в выборах в Единый день голосования. 12 августа в 20.00 завершилась регистрация кандидатов. Из общего числа зарегистрированных кандидатов отказано в регистрации 34-м.

Представителям партий также была представлена подробная информация о последних изменениях в избирательном законодательстве, разъяснены порядок оформления подписных листов, требования к оформлению документов.

Методические рекомендации по подготовке финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов дала начальник отдела контрольно-ревизионной деятельности, взаимодействия с политическими партиями Избирательной комиссии Псковской области Светлана Баринова. 

О контрольных мероприятиях в отношении деятельности региональных отделений политических партий рассказал ведущий специалист - эксперт отдела управления министерства юстиции РФ по Псковской области Виталий Карабут. В 2019 году было проверено пять политических партий, им вынесены предупреждения и подготовлен иск заявления в суд о приостановлении их деятельности. В 2020 году проведены две проверки, у обеих партий были выявлены нарушения в части организации деятельности и нарушения несоблюдения устава. В заключении своего выступления Виталий Карабут призвал представителей партий к более серьезному отношению к своей деятельности и соблюдению действующего законодательства и положений своих уставов.

В завершении совещания его организаторы ответили на вопросы представителей региональных отделений политических партий, касающиеся:

  • работы по информированию о новациях в законодательстве;

  • эффективного взаимодействия со структурами, участвующими в обеспечении подготовки выдвижения кандидатов и самого выборного процесса;

  • работы наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса;

  • организации методических встреч с представителями партий для обсуждения практики применения законодательства.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #партии #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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