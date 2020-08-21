Латвия и Эстония введут санкции против ряда граждан Белоруссии

Латвия и Эстония решили ввести индивидуальные санкции против должностных лиц Белоруссии, сообщил латвийский МИД.
«МИД Латвии и Эстонии выражают серьезные опасения в связи с президентскими выборами в Беларуси и призывают найти мирное и законное решение кризиса в белорусском обществе. Обе страны введут индивидуальные санкции против отдельных должностных лиц. В частности, санкции предполагают ограничение на выдачу виз», - говорится в сообщении латвийского министерства иностранных дел, пишет РИА Новости.
Пока не сообщается, кто из белорусских должностных лиц будет внесен в санкционные списки двух стран.
Ранее Литва ввела санкции против 32 должностных лиц Белоруссии, включая президента этой страны Александра Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.