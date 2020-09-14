Политика

Александр Котов призвал депутатов поддержать сокращение численности парламента

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов призвал депутатов поддержать законопроект о сокращении численности парламента. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, спикер выступил на сессии парламента 15 сентября.

Норма закона о 44 депутатах действует с 2007 года, за это время существенно изменилась численность избирателей в Псковской области. «Главная и основная причина для рассмотрения этого вопроса заключается в том, что избирательные округа нарезаны таким образом, что многие районы разделены», - сказал Александр Котов. Это создает неудобства в работе депутатов, исполнительной власти.

В таком же ключе аналогичные законопроекты сейчас рассматривают в других субъектах РФ, во многих численность представительного органа значительно ниже, чем в Псковской области. «Еще один вопрос - вопрос экономии финансовых денежных средств. Мы работаем над законом о бюджете на каждый финансовый год. Наш регион испытывает значительные финансовые затруднения. Нам предстоит работа над бюджетом-2021», - продолжил Александр Котов.

Не позднее 30 дней должны ввести новую схему одномандатных избирательных округов. По предварительным расчетам, есть возможность утвердить схему таким образом, чтобы муниципальные образования и районы входили в депутатский округ всей своей территорией, не дробились.

Александр Котов отметил, что не стоит верить слухам о том, что инициатива родилась не в областном Собрании, а в «соседнем крыле». «Инициатива родилась в нашем здании и в наших стенах», - сказал спикер.