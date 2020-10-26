Политика

Новая схема избирательных округов проходит обсуждение в областном Собрании

Новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов Псковского областного Собрания депутатов обсудил комитет по законодательству и местному самоуправлению регионального парламента. Об этом с заседания комитета, которое проходит 27 октября, передает корреспондент Псковского Ленты Новостей.

Напомним, Избирательная комиссия Псковской области разработала проект новой схемы округов, в соответствии с которым территория региона разбита на 13 частей: четыре округа в Пскове, два в Великих Луках и еще семь объединяют районы.

Председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов на заседании комитета подчеркнул, что это наиболее приемлемый и сбалансированный вариант, основанный на целостности и логике. Проект схемы согласован с политическими партиями и руководителями городов, добавил он.

Председатель законодательного комитета Владимир Яников не исключил, что в будущем придется делать новую схему одномандатных избирательных округов в связи с расширением областного центра.