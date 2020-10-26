Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
Инвестиции в период COVID-19
спастись от косолапого
Телефон прямого эфира 56-73-72
Цифровая пятилетка в Псковской области
дмитрий быстров о дорогах и экотехнопарке
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Сфера ЖКХ, ремонт дорог и вывоз мусора в Псковском районе
Выиграй авиабилеты в Калининград
Новая модель сапог Nordman
 
 
 
ещё Политика 26.10.2020 11:127 Рейтинг политической активности. Все побежали — и я побежал 27.10.2020 14:280 Новая схема избирательных округов проходит обсуждение в областном Собрании 27.10.2020 10:110 Выдвижение кандидатов на декабрьские выборы завершилось в Псковской области 26.10.2020 23:377 Лидер ЛДПР предлагает оставить в России две партии 26.10.2020 22:502 Жириновский предложил сократить расходы на выборы 26.10.2020 11:127 Рейтинг политической активности. Все побежали — и я побежал
 
 
 
Самое популярное 25.10.2020 21:352 Опубликованы фото с места смертельного ДТП на трассе Москва - Рига 26.10.2020 07:243 Главврач инфекционной больницы в Пскове рассказала о приеме антибиотиков при COVID-19 26.10.2020 06:575 Более 100 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 25.10.2020 12:0613 Губернатор Ведерников прокомментировал разговор Дудя и Монеточки 26.10.2020 21:3211 Псковичке лифтом отрубило четыре пальца
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Новая схема избирательных округов проходит обсуждение в областном Собрании

27.10.2020 14:28|ПсковКомментариев: 0

Новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов Псковского областного Собрания депутатов обсудил комитет по законодательству и местному самоуправлению регионального парламента. Об этом с заседания комитета, которое проходит 27 октября, передает корреспондент Псковского Ленты Новостей. 

Напомним, Избирательная комиссия Псковской области разработала проект новой схемы округов, в соответствии с которым территория региона разбита на 13 частей: четыре округа в Пскове, два в Великих Луках и еще семь объединяют районы.

Председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов на заседании комитета подчеркнул, что это наиболее приемлемый и сбалансированный вариант, основанный на целостности и логике. Проект схемы согласован с политическими партиями и руководителями городов, добавил он.

Председатель законодательного комитета Владимир Яников не исключил, что в будущем придется делать новую схему одномандатных избирательных округов в связи с расширением областного центра. 

Теги: #псковское областное собрание #избирательная комиссия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению транспортных карт в Пскове?
В опросе приняло участие 123 человека
Сюжет: Нужно ли сокращать число депутатов областного Собрания? Новая схема избирательных округов проходит обсуждение в областном Собрании Все дело в нарезке: Парламентское сокращение Виктор Степанов о схеме одномандатных округов: Ни в коем случае нельзя «резать» районы Игорь Савицкий назвал сокращение числа депутатов в областном Собрании «шагом к демократии» Дмитрий Быстров назвал своевременным решение о сокращении числа депутатов в областном Собрании Сэкономленные от сокращения депутатов средства нужно направить детям – Наталья Тудакова Парламент с 22 депутатами был самым работоспособным за всю историю - Виктор Антонов Численность Псковского областного Собрания сокращена до 26 человек Алексей Севастьянов: Должно быть больше сотрудников администрации и депутатов на штатной основе Антон Минаков заявил о намерении ЛДПР поддержать сокращение числа депутатов областного Собрания Александр Котов призвал депутатов поддержать сокращение численности парламента 26, 50 или 70 - законодательный комитет поспорил о числе депутатов в областном Собрании Псковский ФОМС не последует примеру депутатов и не будет сокращать штат КПРФ не поддержит сокращение состава областного Собрания, пока не увидит нарезку округов Бюджетный комитет областного Собрания поддержал сокращение числа депутатов Лучше меньше, да лучше, или «Ты кто такой? Давай, до свидания» Юрий Шматов о курсе на сокращения депутатского корпуса: Давно уже настало время В инициативе о сокращении депутатского корпуса нет ничего для людей — Лев Шлосберг Наталья Тудакова: Сокращение числа депутатов не скажется на качестве работы областного Собрания Валентина Понизовская: Красногородскому району неудобно входить в состав двух избирательных округов Антон Минаков: Я не считаю сокращение числа депутатов на 100% политической историей Виктор Антонов: Число депутатов в региональном парламенте должно соответствовать здравому смыслу Борис Полозов: Число депутатов увеличили до 44-х для сохранения нарезанных в 90-х округов Губернатор поддерживает сокращение численности депутатов Псковского областного Собрания Более 100 млн рублей позволит сэкономить сокращение депутатов областного Собрания Александр Котов: 26 депутатов областного Собрания - наиболее оптимальное число Вопрос о сокращении численности депутатского корпуса внесен на рассмотрение областного Собрания Владимир Яников спокойно относится к идее сократить число депутатов Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов: 44 депутата в региональном парламенте - непозволительная роскошь ПЛН-ТВ: Сократить число псковских депутатов - за или против Псковское отделение ЛДПР выступило за сокращение численности депутатов областного Собрания Лев Шлосберг высказался категорически против сокращения числа депутатов областного Собрания Александр Козловский не считает, что предложения Владимира Жириновского нужно воспринимать всерьез Предложение о сокращении депутатского корпуса прокомментировал Александр Котов Жириновский предложил сократить число депутатов в России
27.10.2020, 15:130 Ротацию провели в Молодежном парламенте при Псковском областном Собрании 27.10.2020, 15:050 Шесть вопросов коронаскептикам 27.10.2020, 14:590 Спорный участок мешает на 100% уточнить территории между Псковской и Новгородской областями 27.10.2020, 14:460 Уровень безработицы в Псковской области за третий квартал года составил 7%
27.10.2020, 14:430 Порядок рассмотрения обращений граждан в органы власти могут пересмотреть 27.10.2020, 14:400 Псковские школьники стали участниками финала конкурса «Большая перемена» 27.10.2020, 14:370 Депутаты поддержали предложение о присвоении почетного звания Юрию Шматову 27.10.2020, 14:310 «Эхономика» с Владимиром Зубовым. ВИДЕО
27.10.2020, 14:290 По факту смерти врача-инфекциониста в Невеле проведут служебную проверку 27.10.2020, 14:280 Новая схема избирательных округов проходит обсуждение в областном Собрании 27.10.2020, 14:170 Администрация области возьмет на себя расходы на похороны невельского врача 27.10.2020, 14:083 В Псковской области начали укладывать асфальт нового поколения
27.10.2020, 13:591 Путин подписал закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ 27.10.2020, 13:512 Псковская квартирная пандемия 27.10.2020, 13:331 Псковский полицейский отличился на соревнованиях по самбо 27.10.2020, 13:200 «Нужные люди»: организовавшая клуб «Псковитянка-и-Мир» Людмила Истомина
27.10.2020, 13:131 Около 260 миллионов рублей задолжали «Экопрому» потребители услуг 27.10.2020, 13:070 Псковичка вошла в состав экспертного педсовета при Минпросвещения 27.10.2020, 13:042 Общественный пресс-центр ПЛН: Новая концепция новогоднего убранства Пскова 27.10.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Владимиром Зубовым
27.10.2020, 13:000 «Пространство эстонской книги» покажут псковичам 27.10.2020, 12:5811 В России официально вводится всеобщий масочный режим 27.10.2020, 12:570 Итоги проекта «Дары семьдесят пятой осени Победы» подвели в Пскове 27.10.2020, 12:550 Лагерь для трудных подростков «Поверь в себя» открылся в Островском районе
27.10.2020, 12:491 Охват Псковской области услугами по обращению с ТКО вырос в 7,5 раз 27.10.2020, 12:420 Правительство РФ продлило программу льготной ипотеки 27.10.2020, 12:400 Псковская полиция ищет свидетелей наезда КамАЗа на юного велосипедиста 27.10.2020, 12:390 Об использовании и пользе машинного зрения рассказали эксперты
27.10.2020, 12:350 В Усвятском районе почтили память героев Великой Отечественной войны 27.10.2020, 12:290 Стало известно, чего боялись жители Псковской области в 2020 году 27.10.2020, 12:260 В Великих Луках состоялась презентация книги «Олимпийская слава Псковщины» 27.10.2020, 12:241 Михаил Хоронен: СМИ должны давать разные точки зрения
27.10.2020, 12:040 «Ниву» развернуло после столкновения с большегрузом на Юбилейной в Пскове. ФОТО 27.10.2020, 12:020 В кинотеатре «Победа» покажут фильм о старце афонского монастыря 27.10.2020, 12:000 Открыть инвестиционный счет на выгодных условиях предлагают псковичам 27.10.2020, 11:571 Земфира заразилась коронавирусом
27.10.2020, 11:512 Водитель с 13-дневным стажем устроил ДТП в Пскове. ФОТО 27.10.2020, 11:491 Попытка продать гараж обернулась для великолучанки потерей денег 27.10.2020, 11:390 «В фокусе»: Замгубернатора Василий Осипов о реализации реформы ТКО в Псковской области 27.10.2020, 11:380 Псковичи могут поучаствовать в историческом квесте о Нюрнбергском процессе
27.10.2020, 11:310 Псковский спектакль покажут на портале «Культура.РФ» 27.10.2020, 11:260 «Эхономика»: Не придется ли бизнесу сокращать зарплаты и повышать цены? 27.10.2020, 11:232 Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря даст бесплатные концерты 27.10.2020, 11:180 Более 4800 пачек сигарет не пропустили через границу в Псковской области
27.10.2020, 11:150 Врач-инфекционист скончалась в COVID-центре Великих Лук 27.10.2020, 11:100 Псковичей приглашают на престольный праздник в Доможирку 27.10.2020, 11:090 Решение о директоре МП «Парки и ярмарки города Пскова» будет принято 30 октября 27.10.2020, 11:041 В связи с пандемией продлеваются разрешения на перевозки псковским легковым такси
27.10.2020, 11:022 Заводу «Титан-Полимер» требуются сотрудники 27.10.2020, 10:500 В финучреждении Пскова обнаружили фальшивую валюту 27.10.2020, 10:450 Вопрос о концессионных соглашениях в Пскове обсудят на сессии гордумы 27.10.2020, 10:4210 Фотофакт: Демонтаж ларьков начался на территории рынка на Четырех углах
27.10.2020, 10:312 Кадровика Пыталовских теплосетей оштрафовали за отсутствие у сотрудников средств защиты 27.10.2020, 10:210 Псковская область будет ежегодно получать допсредства из федерального бюджета 27.10.2020, 10:110 Выдвижение кандидатов на декабрьские выборы завершилось в Псковской области 27.10.2020, 10:000 Спецпрограмма для псковских медиков стартует в санатории «Хилово» в декабре
27.10.2020, 09:480 Мусорный контейнер сгорел на Инженерной в Пскове 27.10.2020, 09:420 Жительницу Новосокольнического района осудили за неуплату алиментов 27.10.2020, 09:371 «Нужные люди»: раздающий 900 горячих обедов в месяц Сергей Васьков 27.10.2020, 09:160 Горводоканалу Пскова удалось увеличить сбор по просроченным платежам
27.10.2020, 09:0310 10 тысяч тонн пшеницы экспортируется впервые за историю Псковской области 27.10.2020, 08:592 Какая реклама больше всего раздражает россиян, выяснили специалисты 27.10.2020, 08:486 В Псковской области за сутки подтверждено 116 новых случаев коронавируса 27.10.2020, 08:400 Названы признаки прослушки смартфона
27.10.2020, 08:250 Россиян ожидает последний нерабочий праздник в этом году 27.10.2020, 08:130 Пскович подозревается в контрабанде сильнодействующих веществ в крупном размере 27.10.2020, 08:040 Почти 3,2 тысячи инвалидов трудоустроены в Псковской области 27.10.2020, 07:550 Роспотребнадзор спрогнозировал период активности коронавируса
27.10.2020, 07:391 Ученый предсказал рост устойчивости бактерий к антибиотикам 27.10.2020, 07:250 Банки вдвое увеличили ввоз долларов в Россию 27.10.2020, 07:120 «Туристическое» такси планируют создать в России 27.10.2020, 07:001 Вирусолог ждет третью волну коронавируса в российских регионах
26.10.2020, 23:377 Лидер ЛДПР предлагает оставить в России две партии 26.10.2020, 23:240 Регионам могут разрешить наращивать долги из-за пандемии 26.10.2020, 22:502 Жириновский предложил сократить расходы на выборы 26.10.2020, 22:392 Обновлены рекомендации по лечению COVID-19
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.