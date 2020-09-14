Политика

Антон Минаков заявил о безусловной поддержке ЛДПР сокращения числа депутатов областного Собрания

«ЛДПР, безусловно, поддерживает сокращение числа депутатов», - заявил руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков 15 сентября на сессии регионального парламента в ходе дискуссии об уменьшении количества народных избранников.

«ЛДПР на всех уровнях выходит с инициативой о сокращении чиновников, депутатов и аппарата администрации. Достаточно большая экономия средств бюджета», - сказал Антон Минаков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

При этом у фракции ЛДПР возник вопрос к избирательной комиссии: «Когда мы сможем увидеть четкую нарезку округов?»

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов ответил, что работа над схемой начнется сразу после принятия законопроекта.