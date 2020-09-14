Политика

Алексей Севастьянов: Должно быть больше сотрудников администрации и депутатов на штатной основе

В Псковской области должно быть больше сотрудников администрации и депутатов на штатной основе. Такое мнение высказал депутат Алексей Севастьянов («Единая Россия») 15 сентября на сессии регионального парламента в ходе дискуссии о сокращении числа депутатов областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Алексей Севастьянов заметил, что вопрос о численности депутатского корпуса обсуждается уже на протяжении работы трех созывов. Он разделяет предложение о ее сокращении, но без цели экономии средств. «26 депутатов - оптимальная цифра. Сегодняшние коммуникации позволяют проводить работу. Если 26 сделают больше на штатной основе, это будет лучше», - убежден депутат.

По его словам, Псковская область не станет жить лучше при 60 депутатах. «Администрации у нас не хватает, надо пересматривать ее штат. У нас кругом завалены все работой. Сокращали всех – полицию, администрации. У нас должно быть больше сотрудников администрации и депутатов на штатной основе, чтобы лучше взаимодействовали с волостями», - высказал мнение Алексей Севастьянов.