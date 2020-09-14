Политика

Парламент с 22 депутатами был самым работоспособным за всю историю - Виктор Антонов

Парламент с 22 депутатами был самым работоспособным за всю историю. Об этом заявил первый заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов 15 сентября на сессии при обсуждении сокращения численности депутатского корпуса, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Виктор Антонов был в парламенте с 22 депутатами, 33-мя и 44-мя. Работал в парламенте, где было 1000 и более 400 депутатов. Исходя из опыта, он пришел к выводу, что качество работы зависит не от числа депутатов, а от «качества депутатов».

«У нас было 22 депутата, и это был самый работоспособный парламент за всю историю. Готовили и Устав, и регламент, и закон о статусе, и много законодательных актов с чистого листа. Справились», - рассказал вице-спикер.