Политика

Сэкономленные от сокращения депутатов средства нужно направить детям – Наталья Тудакова

Средства, сэкономленные в результате сокращения Псковского областного Собрания депутатов, нужно направить на выплаты детям старше 16 лет. Об этом заявила руководитель фракции «Справедливой России» Наталья Тудакова 15 сентября на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Наталья Тудакова заявила о поддержке фракцией предложения о сокращении числа депутатов с 44 до 26. Она отметила, что именно по этой причине вошла в число инициаторов законопроекта.

Ранее сообщалось, что на сессии 15 сентября был отклонен законопроект «Справедливой России» о выплатах в размере 10 тысяч рублей на детей старше 16 лет. Собрание не поддержало проект из-за отсутствия источника финансирования.