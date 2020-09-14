Политика

Лев Шлосберг озвучил свои планы на парламентский сезон-2021

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове обозначил перспективы своего возможного участия в парламентской кампании 2021 года.

При этом он не дал прямого ответа на вопрос, будет ли участвовать в выборах депутатов Госдумы VIII созыва по одномандатному округу в Псковской области, однако заявил, что главной заботой для него является возвращение фракции «Яблоко» в российский парламент. «Это сложная задача и это не вопрос о том, буду ли я баллотироваться. Может, буду. Так или иначе, судьба фракции "Яблоко" решится не в Псковской области. Она решится в масштабах всей страны», - отметил гость студии.

В ближайшее время, по его словам, в партии начнутся конкретные разговоры о подготовке к кампании 2021 года. «И у меня есть предложения, как это организовать и как сделать так, чтобы фракция "Яблоко" появилась в Госдуме, спустя 18 лет после того, как ее покинула», - добавил Лев Шлосберг.

Он считает, что возвращение фракции в российский парламент поможет обеспечить противовес мнений и сбалансировать политическую ситуацию в стране. Окончательное решение о том, кто представит «Яблоко» на думских выборах, будет принято после консультаций и партийного съезда.

В рамках эфира Лев Шлосберг также сообщил о планах псковских яблочников по участию в выборах главы Великолукского района, назначенных на 6 декабря. «Мы начали вести консультации по выборам. Если подтвердится кандидат, который готов бороться за победу в этом районе, он будет выдвинут», - резюмировал он.