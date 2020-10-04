Политика

Депутатский «светофор». Рейтинг выживаемости народных избранников

Едва успел закончиться один избирательный цикл, как начинается новый. Впереди у представителей псковского политического класса - серьезные испытания и вызовы, о которых ПЛН подробно рассказывала в статье «2021».

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Напомним, что в следующем году, наряду с думской кампанией, пройдут выборы в Псковское областное Собрание депутатов. Как свидетельствует практика, каждый раз по результатам выборов происходит ротация — меняется порядка четверти депутатов, а то и больше. В 2021 году ротационный процесс усугубится тем, что число депутатов сократится – с 44 нынешних до 26. А это значит, что далеко не все действующие народные избранники сумеют сохранить мандаты. Сегодня мы попробуем разобраться, у кого есть шансы пролонгировать депутатские полномочия, а кто может стать политическим «динозавром».

Сразу скажем, что мы всем желаем удачи на выборах. ПЛН - не ангажированное СМИ, не «против» кого-то и не «за». Мы не топим за «партию власти», и в отличие от некоторых псевдонезависимых масс-медиа, не даем советов оппозиции, как она должна вести себя на выборах, чтобы «победить». Мы стараемся проанализировать ситуацию, разобраться в условиях и сформулировать свою гипотезу будущего.

В основе прогноза - ряд критериев. Во-первых, это политическая активность действующих депутатов. Перефразируя пословицу: без труда не вытащишь и мандат из урны. Во-вторых, наличие ресурсов: кадрового, технологического, организационного, медийного и конечно, - финансового. Ибо без «бабла» не стоит даже пытаться идти на серьезные выборы. В-третьих, партийность, то есть принадлежность к правящей партии или оппозиции. В-четвертых, и поддержка/не поддержка действующей власти. Ведь что бы там ни говорили, админресурс остается одним из важнейших факторов. И наконец в-пятых, личная мотивация кандидатов. Как показывает жизнь, жаждущие победы способны если уж не горы свернуть, то по крайней мере прошибить лбом стену и получить депутатские корочки.

Обсудив ситуацию с экспертами из числа депутатов, представителей партий и других категорий, мы составили рейтинг политической выживаемости.

Для простоты и удобства восприятия весь депутатский корпус мы распределили по трем группам, сделали эдакий «депутатский светофор». «Зеленая» группа – это те, кто имеют высокие шансы на сохранение мандатов. Им, образно говоря, горит зеленый – можно смело идти на выборы. «Желтая» группа – это те, у кого ситуация неоднозначная, «50 на 50». Первые две группы включают в себя по 13 человек, то есть совокупно 26, число будущего депутатского корпуса. «Красная» группа объединяет всех остальных, чьи шансы остаться в «секвестированном» Собрании невелики. Все они – потенциальные кандидаты на вылет, и каждому надо будет очень постараться, чтобы опровергнуть неблагоприятные прогнозы.

Зеленая группа Желтая группа Красная группа 1 Александр Котов – ЕР Виктор Антонов – ЕР Алексей Блинов - ЕР 2 Юрий Сорокин – ЕР Борис Полозов – ЕР Ирина Богачева – ЕР 3 Виктор Остренко – ЕР Анатолий Копосов – КПРФ Алексей Васильев – ЕР 4 Андрей Козлов – ЕР Владимир Яников – ЕР Виктор Гречин – ЕР 5 Антон Минаков – ЛДПР Сергей Быков – ЕР Лидия Драгунова – ЕР 6 Петр Алексеенко – КПРФ Валерий Василевский – ЕР Оксана Лазарева – ЕР 7 Наталья Тудакова – СР Геннадий Григорьев – ЕР Наталья Мельникова – ЕР 8 Лев Шлосберг – Яблоко Игорь Дитрих – ЕР Андрей Михайлов – ЕР 9 Вадим Афанасьев – ЕР Елена Даньшова – ЕР Ульяна Михайлова – ЕР 10 Марина Борисенкова – ЕР Дарья Козьякова – ЕР Андрей Ставрунов – ЕР 11 Андрей Корнев – ЕР Олег Савельев – ЕР Алексей Федоров – ЕР 12 Анатолий Тиханов – ЕР Алексей Севастьянов – ЕР Николай Чувайлов - КПРФ 13 Ирина Толмачева - ЕР Дмитрий Михайлов – КПРФ Сергей Сосновский - КПРФ 14 Сергей Литвиненко – ЛДПР 15 Юрий Павлинов – ЛДПР 16 Владимир Панченко - СР 17 Артур Гайдук - Яблоко 18 Всеволод Козловский

«Зеленая» группа: высокие шансы

Александр Котов. Авторитетный и многоопытный председатель областного Собрания, замсекретаря регионального отделения «Единой России», один из псковских политических «тяжеловесов». В 2016-м избран в одномандатном округе № 19. Не будем сейчас обсуждать перспективы сохранения Александром Алексеевичем в Собрании следующего созыва поста спикера, который он занимает с 2011 года. При этом напомним, что сам политик в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове говорил, что каждые 7-8 лет что-то надо менять. Однако то, что он пойдет по одномандатному округу, включающему родной для него Струго-Красненский район, и уверенно победит, не вызывает сомнений. А если не захочет напрягаться в районах, то легко сможет и по партийным спискам пройти. Так что однозначно в «зеленую» зону.

Юрий Сорокин. Заместитель председателя областного Собрания, директор обувной фабрики Nordman. Представляет округ №5 (город Псков), в котором давно работает и известен большинству избирателей. Сорокин, в отличие от многих своих коллег, настоящий депутат-одномандатник, потому что работает там не только во время предвыборной кампании. Отношения с партийным руководством и губернаторской командой можно характеризовать как хорошие, ресурсная обеспеченность – высокая, шансы вновь победить в округе (уже с измененными при перенарезке границами) – максимальные.

Виктор Остренко. Еще один вице-спикер, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта. В 2016 году избран по избирательному округу №11. Весь срок депутатских полномочий работал в округе на территории Печорского и Палкинского районов. Курирует Молодежный парламент. Как руководитель местного исполкома ОНФ выполняет важную для властей функцию, аккумулирует провластных общественников, волонтеров для участия в политпроцессе. У губернаторской команды раздражения не вызывает, но и особого покровительства тоже нет. Серьезных недоброжелателей сегодня практически не имеет, при этом отношения с руководителями ЕР можно охарактеризовать, скорее, как прохладные, в том числе в связи с переходом в ОНФ. Одна из серьезных проблем – вопрос ресурсов: личных финансов, необходимых для проведения кампании в укрупненном округе, нет. Мотивация к участию в выборах – высокая: необходимо избираться с целью занять в Собрании следующего созыва штатную должность.

Андрей Козлов. Депутат от округа №21. Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, генеральный директор ОАО «Красное знамя» (Новосокольнический район). Молод, достаточно энергичен, имеет опыт побед в одномандатном округе, несколько лет возглавляет парламентский комитет, известен среди аграриев. С региональными властями отношения ровные. С учетом того факта, что «Красное знамя» с некоторых пор принадлежит семье Козловских, гарантирована поддержка секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы от Псковской области Александра Козловского. Потенциально избираем в округе, включающем в себя Новосокольнический район.



Ирина Толмачева. Депутат от избирательного округа №12, член комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию. Генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест», лидера агропромышленного комплекса Псковской области. Длительное время работала на предприятии, принадлежавшем Александру Братчикову (в настоящее время – главы администрации города Пскова), а затем, возглавив его, избралась в округе своего бывшего шефа. Госпожа Толмачева - вполне проходная кандидатура в своем округе, где получит поддержку не только сельскохозяйственного лобби, но и руководителей города Пскова и Псковского района.

Петр Алексеенко. Депутат областного Собрания от КПРФ, руководитель партийной фракции, первый секретарь обкома, избран по партийным спискам. По итогам выборов коммунисты гарантированно преодолеют пятипроцентный барьер (скорее всего, наберут значительно больше) и получат не менее одного депутатского мандата. В том случае, если Петр Алексеенко сохранит лидерство в обкоме по итогам отчетно-выборной конференции в конце ноября 2020 года, он наверняка сохранит за собой и кресло в региональном парламенте. Весь вопрос, не подвинут ли его более молодые товарищи с благословения «патриарха» Владимира Никитина.

Антон Минаков. Лидер фракции ЛДПР, избран по партийному списку. «Соколы Жириновского», так же как и коммунисты, гарантированно наберут на выборах более пяти процентов, благодаря чему им достанется, как минимум, один мандат. В том случае, если господин Минаков не получит права перейти в Госдуму (а такой вариант развития событий хоть и желанен для партийца, но все-таки маловероятен), мандат депутата областного Собрания достанется ему.

Наталья Тудакова. Руководитель фракции «Справедливая Россия», избрана по партийным спискам. При прохождении эсерами 5-процентного барьера руководитель фракции может вновь получить мандат. Однако не следует исключать возвращения в региональный парламент из Псковской городской думы неформального лидера псковских эсеров Олега Брячака.

Политические обязательства эсеров перед опальным спонсором прошлых выборов Михаилом Гавунасом исполнены, ситуация сильно изменилась – и, возможно, Олег Брячак захочет повысить депутатский статус.

Марина Борисенкова. Депутат от «Единой России». Председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Возглавляет партийный проект, один из приоритетных для единороссов. Имеет поддержку руководства «Единой России», в частности, лично секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, и, вероятно, вновь будет включена в список ЕР на проходное место.



Лев Шлосберг. Для региональной власти руководитель псковского «Яблока» — главный раздражитель, так что - к бабке не ходи – в Доме Советов сделают всё, чтобы не пустить Шлосберга в Собрание и будут выкуривать его оттуда, как барсука из норы. Однако сделать это сложно: за последние годы яблочник неоднократно имел возможность убедиться, что ныне не времена раннего Турчака, когда во многом благодаря лояльности команды губернатора ему удалось получить мандат депутата. Он понимает, как с ним будут бороться в этот раз — и, значит, будет готов. В одномандатный округ он, вероятно, не пойдет, снять список оппозиционной партии с региональных выборов - не такое простое дело: на проведение спецоперации оппонентам Шлосберга надо будет получить санкции в Москве, а как там на это посмотрят – еще неизвестно. Если же яблочники доберутся до дня голосования, то, вероятно, отметку в 5 процентов преодолеют - и фракцию, хотя бы в составе одного депутата, сохранят.

Анатолий Тиханов. Депутат от избирательного округа №4 (город Псков), член «Единой России» и партийной фракции в областном Собрании. Работает в комитете по бюджету, финансам и налоговой политике, возглавляет комиссию по вопросам депутатской деятельности и регламенту. Имеет большой опыт участия в выборах (впервые в Собрание избран в 2004 году, до этого избирался в гордуму), обладает необходимыми ресурсами, хорошо известен в округе. Господин Тиханов активной партийной работой не занимается, у руководства единороссов особой симпатии не имеет, однако он фактически один из двух депутатов в городе Пскове (наравне с Юрием Сорокиным), кто сможет потянуть одномандатный округ. Остается открытым вопросом, есть ли у него мотивация вложиться в кампанию и пролонгировать свой статус. Денег понадобится больше, а профит от мандата с каждым годом все меньше.

Андрей Корнев. Руководитель коммерческой компании из Великих Лук. Член партии «Единая Россия». В 2017 году получил мандат депутата, победив на дополнительных выборах по избирательному округу №8 (Великие Луки). Молод, энергичен, активен, судя по всему, мотивирован на продолжение работы в Собрании. Имеет поддержку руководства города Великие Луки и секретаря партийной организации Александра Козловского.

Вадим Афанасьев. Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Жадрицы» (Новоржевский район). В 2016-м был избран в Собрание по списку «Единой России». До 2019 года ничем себя особо не проявил, как и большинство списочных депутатов от ЕР и других партий. Однако после избрания главой Новоржевского района члена «Яблока» Софьи Пугачевой фактически возглавил оппозицию к ней и тем самым получил поддержку региональных властей и партийного руководства. Вероятно, вновь получит проходное место в списке, т.к. такой депутат, находящийся на острие борьбы с яблочной главой района и отстаивающий интересы ЕР в Новоржеве, партии власти, очевидно, нужен.

«Желтая» группа: фифти-фифти

Разговор о депутатах, шансы которых в настоящее время могут быть оценены как 50 на 50, начнем с группы авторитетных единороссов, входящих в руководство областного Собрания. Первый заместитель председателя, глава комитета по труду и социальной политике, руководитель фракции ЕР Виктор Антонов (округ №17), экс-председатель Собрания, ныне вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов (округ №20) и руководитель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников (округ №10) – это, без преувеличения, ветераны псковской политики, столпы законодательного органа Псковской области и его олицетворение на протяжении даже не многих лет – уже десятилетий.

Виктор Антонов и Борис Полозов работают в Собрании с 1998 года, при этом последний все 22 года на штатной основе. Представить Собрание без них достаточно сложно. Но вполне возможно, что они сами по разным причинам не захотят идти на новый срок. Тем более, что в связи с перенарезкой и укрупнением округов могут возникнуть определенные сложности. Захотят ли «патриархи» Собрания напрягаться на конкурентные игры в праймериз и участвовать в предвыборных баталиях или предпочтут уступить дорогу молодым - вопрос открытый.

Другой вопрос, найдутся ли у единороссов те, кто смогут заменить ветеранов в профильных комитетах, а не просто избраться и пополнить ряды депутатов-стулодержателей. Пока таких особо не видно. При этом есть вариант прохождения заслуженных единороссов не по одномандатным округам, а по партийному списку, который, кстати, может возглавить секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак (в том случае, если сенатор, представляющий в Совете Федерации Псковское областное Собрание депутатов, примет решение участвовать в выборах).

Анатолий Копосов. Вице-спикер областного Собрания от КПРФ, как и вышеназванные ветераны-единороссы, относится к категории политических долгожителей. Мудрый и дальновидный Копосов давно пользуется авторитетом не только у представителей оппозиции, но и у партии власти. Однако годы идут, он уже 20 лет работает в Собрании. Вполне возможно, что он пойдет по пути своего однопартийца Геннадия Бубнова, который в Собрании прошлого созыва был заместителем председателя, а затем с этого поста ушел на заслуженный отдых. Впрочем, может быть, и по-другому: Анатолий Копосов пойдет на выборы, в случае успешного выступления КПРФ – получит мандат (как и еще один коммунист в списке «желтой группы» - второй секретарь обкома молодой и активный Дмитрий Михайлов, который, вероятно, будет представлять партию и на выборах депутата Госдумы в псковском одномандатном округе).



Депутат от избирательного округа №3 Алексей Севастьянов в последние годы столкнулся с серьезными проблемами – как в бизнесе (в связи с банкротством), так и в политической деятельности: как известно, в отношениях парламентария-единоросса с региональным руководством не всё гладко. Однако учитывая, что Севастьянов - один из немногочисленных громких рупоров «Единой России» в Собрании и регулярно вступает в жесткую полемику с оппонентами (прежде всего, Львом Шлосбергом), предположим, что шансы получить поддержку у него есть. При этом, в отличие от выборов прошлых лет, проблемным моментом может стать финансирование кампании, и здесь, вероятно, придется рассчитывать на помощь бизнес-партнеров.

Валерий Василевский. Депутат по избирательному округу №22, член фракции «Единая Россия». Главный врач Невельской больницы. При том, что особой активности в публичной плоскости не проявлял, каких-то косяков тоже не было. Не относить же к ним историю с несогласованным «в верхах» походом сына депутата, Дениса Василевского на выборы главы Псковского района в 2018 году.

При этом, на наш взгляд, больше шансов на попадание в список депутатов имеет другой представитель так называемой «фракции врачей» - заместитель главного врача областной больницы, хирург Игорь Дитрих (округ №15). Он более активен, постоянно на виду, имеет поддержку в руководстве партии и областного Собрания. Доктор Дитрих вполне может претендовать на попадание в «зеленую» группу, осталось только узнать, что об этом думает губернатор. С одной стороны, врачи в «эпоху коронавируса» - «наше все», а с другой - многие руководители медучреждений оказались в «черном списке».

В «желтую» же группу отправляем пару депутатов-бизнесменов - индивидуального предпринимателя из Порхова Сергея Быкова (округ №14), его земляка – директора коммерческой фирмы Геннадия Григорьева (избран по списку ЕР), оба кандидата ресурсные, то есть смогут закрыть часть издержек на кампанию хотя бы в одномандатном округе. А вот у депутатов-бюджетниц с этим сложнее. Зато директора школы из Великих Лук Елену Даньшову (округ №9) и руководителя информационного центра «Себеж-Ресурс» Дарью Козьякову, вполне возможно, поддержит секретарь партийной организации Александр Козловский. Первая является его сменщицей в округе, вторая - секретарь районной партийной ячейки.

Председатель совета Куньинского райпо Олег Савельев (избран по списку ЕР) является одним из последних представителей некогда сильной «фракции райпо» в областном Собрании. После смерти председателя облпотребсоюза, вице-спикера Собрания Валентина Каленского от этого неформального депутатского объединения почти ничего не осталось. К тому же сама роль райпо в экономической и социально-политической жизни по объективным причинам заметно снизилась. Однако надо помнить, что господин Савельев занял в областном Собрании место своего земляка Александра Борисова, экс-сенатора, ныне являющегося руководителем ЦИК «Единой России», и потенциального кандидата в депутаты Государственной Думы по партийным спискам. Кстати говоря, родом из Куньи и руководитель регионального исполкома ЕР Андрей Карпов, по информации ПЛН, тоже имеющий намерение получить депутатский статус в следующем созыве Собрания. Вот такое «куньинское землячество».

«Красная» группа: давай, до свидания?

Среди тех, чьи шансы остаться в областном Собрании в следующем созыве, представляются незначительными – многочисленная группа членов фракции «Единая Россия», большинство которых были фактически незаметны на протяжении всего пребывания с стенах регионального парламента. Это руководитель Локнянской школы искусств Алексей Блинов, директор Плюсской школы Оксана Лазарева, начальник эксплуатационного участка АО «ГУЖКХ» из Острова Андрей Михайлов, молодая мама, зампредседателя бюджетного комитета областного Собрания Лидия Драгунова, социальный работник из Печор Андрей Ставрунов, главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев и его коллега из Острова Ирина Богачева. Отметим, что двое последних подвергались жесткой критике со стороны областного руководства в период борьбы с распространением коронавируса. Почти все остальные кандидаты на вылет списочники (кроме Драгуновой) и бюджетники, то есть опыта победы в округах у них нет и ресурсов на это тоже. Надо помнить, как бы не опасались за свою судьбу депутаты-оппозиционеры, как бы они не пытались найти умысел в действиях партии власти, а главную жертву реформе областного Собрания принесут именно единороссы-списочники.

К группе депутатов с низкой степенью выживаемости мы отнесли еще двух ветеранов псковской политики. Во-первых, председатель совета Великолукского райпо Алексей Федоров, молчаливо пребывающий в статусе депутата вот уже почти 20 лет.

Как было сказано выше, «фракция райпо» - это уже архаика. Никакой заметной партийной деятельности Федоров, естественно, не ведет, в Собрании тоже. Известно, что когда заболел председатель бюджетного комитета Борис Полозов, господину Федорову, вместо зампреда комитета Драгуновой, пытались поручить вести бюджетный процесс, однако в результате всю работу был вынужден взять в свои руки спикер Александр Котов.

Вторым «политиком из прошлого», является гендиректор агрофирмы «Победа» Виктор Гречин, многолетний боец за пост главы Псковского района и депутатский мандат, в последние годы осел в областном Собрании. Однако несмотря на бурное политическое прошлое и достаточно успешное агрохозяйство, в региональном парламенте никак себя не проявил. Это как в свое время известный бизнесмен, экс-кандидат на пост псковского губернатора Виктор Бибиков боролся-боролся, а затем пришел в Собрание - и было непонятно, зачем ему это надо, то же самое с господином Гречиным. В целом вспоминали мы о Гречине нечасто, в последний раз - в связи с попаданием в список депутатов-землевладельцев от журнала «Форбс».

Особого разговора заслуживает депутат от округа №16, экс-руководитель областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова, входящая во фракцию ЕР. Напомним, что ранее она стала фигурантом нескольких уголовных дел, а в июне этого года вынужденно покинула пост председателя облсовпрофа. Ульяна Александровна - активный политик и, вероятно, была бы готова принять участие в выборах-2021, однако партии, которая могла бы выдвинуть ее кандидатуру, не видно (а кандидаты-одномандатники выдвигаться без партий не могут). Для ЕР госпожа Михайлова персона нон грата. В губернаторском «черном списке» на лидирующих позициях. Теоретически Михайлова могла бы пойти на выборы от оппозиционных партий - «Яблока» или КПРФ. Но взгляды «Яблока» экс-лидер псковских профсоюзов не разделяет, о чем заявляла публично.

А в КПРФ мало того, что ничем, кроме выдвижения, помочь не смогли бы, так еще, скорее всего, просто поостереглись бы включать в свою колонну кандидата с незакрытым уголовным делом. Выдвигаться от «малых партий», собирать подписи, идти опираясь только на свои силы, равнозначно выбрасыванию денег на ветер. Тем более что ее «родной» округ изменит свои границы и увеличится в размерах. Так что тут как не посмотри, большой вопрос, надо ли всё это сейчас самой Ульяне Михайловой, недавно родившей пятого ребенка? Впрочем, раньше времени со счетов ее не списываем. Она боец, как говорится, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет.

С большой долей уверенности можно прогнозировать: при сокращении количества депутатов не найдется места в новом созыве и группе членов фракций оппозиционных партий. Повторить результат 2019-го и победить в укрупненном одномандатном округе – будет крайне сложно яблочнику Артуру Гайдуку.

Год назад неожиданное избрание врача скорой помощи от «Яблока», наравне с тремя оппозиционными главами, стало очень неприятным сюрпризом для областного руководства. И хотя Артур Гайдук, это совсем не Лев Шлосберг, факт его партийной принадлежности опускает перед ним мощный административный шлагбаум на пути к следующему созыву. Призрачны перспективы и членов фракции КПРФ от Великих Лук Николая Чувайлова (для наблюдателей так и осталось загадкой, зачем молчаливый великолучанин был нужен во фракции компартии), и Сергея Сосновского (на его шансы может повлиять наличие собственных ресурсов для борьбы в одномандатном округе). Во время внутрипартийной борьбы за места в партийных списках, оба депутата могут попробовать разыграть «великолукскую карту», а именно традиционное представительство во фракции коммуниста из «южной столицы» области.

В связи с сокращением числа списочников могут остаться без мандатов и либерал-демократы Сергей Литвиненко и Юрий Павлинов. Внутрипартийная конкуренция усилится, как известно, в областном отделении ЛДПР появился молодой перспективный координатор Артем Васильев – вероятно, именно он может получить мандат депутата в том случае, если «соколы Жириновского» успешно выступят на выборах.

Скорее всего, завершит карьеру регионального парламентария и директор завода «Еврокерамика» Владимир Панченко, представляющий во фракции «Справедливой России» так называемую «группу Михаила Гавунаса». По крайней мере, необходимости и целесообразности сохранять (оплачивать) за собой депутатские места не видно. Как показала современная политическая история, инвестиции Михаила Гавунаса в 2016-2017 в ряд оппозиционных партий, в первую очередь СР и КПРФ, ничего хорошего ему и его бизнесу не принесли.

Наконец, замыкает наш список самый бесперспективный кандидат, экс-активист ОНФ и бывший член фракции ЕР, ныне единственный внефракционный депутат, «персона нон грата №2» Всеволод Козловский. Шансы пролонгировать депутатские полномочия ничтожны. Как шутят недоброжелатели депутата, он может попробовать баллотироваться разве что от партии анонимных телеграм-каналов.

Завершая разговор о перспективах действующих депутатов, повторимся: всё сказанное выше – не более чем наша версия. Составленный рейтинг выживаемости - весьма условный. И вообще здесь в настоящее время ничего нельзя утверждать наверняка. Так что не сомневаемся: найдется немало несогласных с нашими заключениями – и это нормально. Поспорьте, выскажите свое мнение, приведете иные аргументы.

Александр Савенко