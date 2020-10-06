Политика

Фракции Псковского областного Собрания согласовали проект новой схемы нарезки округов

Рабочее совещание руководства Избирательной комиссии Псковской области с фракциями регионального парламента по вопросу территориального изменения избирательных округов состоялось сегодня, 8 октября. В обсуждении приняли участие председатель облизбиркома Игорь Сопов, спикер ПОСД Александр Котов, представители пяти партийных фракций, представленных в Собрании, и сотрудники аппарата облизбиркома.

Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Напомним, необходимость перенарезки избирательных округов Псковской области возникла в связи с сокращением численности депутатов регионального парламента с 44 до 26. Областная избирательная комиссия разработала проект новой схемы округов, в соответствии с которым территория региона разбита на 13 частей: 4 округа в Пскове, 2 в Великих Лук и еще 7 объединяют районы.

«При делении области на округа в основу были положены два основных принципа - неделимость муниципальных образований и соответствие численности. При разработке новой схемы были использованы возможности ГАС "Выборы". После занесения всех параметров - общего количества избирателей в области и в отдельных муниципалитетах, количества округов - система выдала 11 вариантов нарезки округов, из которых был выбран оптимальный», - пояснил председатель избиркома.

Проект новой нарезки округов был направлен на обсуждение в областное Собрание и в муниципальные образования региона. «От Пскова мы получили предложения по перераспределению участковых избирательных комиссий и учли их в новой схеме. В противном случае получилось бы, что в одной школе находится 4 УИКа, относящихся к разным округам. Мы поменяли участки и нашли консенсус», - рассказал Игорь Сопов.

Свои предложения в избирком направили и Великие Луки, и теперь схема нарезки округов в большей степени соответствует логике размещения участков: улицы не делятся по разным округам.

К настоящему времени четыре фракции - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» - одобрили предложенную схему нарезки округов. Накануне в Избирательную комиссию региона поступили документы от фракции «Яблоко», в которых предлагается три варианта перенарезки округов, однако, по мнению специалистов избиркома, они не вполне корректны исходя из численности избирателей. На сегодняшнем совещании представители партии «Яблоко» согласились со справедливостью этого довода.

Игорь Сопов также озвучил, как будут нумероваться округа и в каких районах будут располагаться окружные избирательные комиссии. А спикер регионального парламента Александр Котов акцентировал внимание присутствующих на том, что все районы, входящие в один округ, равны. По его словам, то, что в каждом округе организуются «центры», не означает, что один район будет более значим, чем другие.

«Мы намеренно пошли по такому пути и долго взаимодействовали с Избирательной комиссией после принятия решения о сокращении численности депутатов и инициировали обсуждение новой схемы внутри фракций. Обсуждения пошли, и у нас уже есть поддержка представленного проекта. Если существенных замечаний нет, будем планировать рассмотрение вопроса об утверждении новой схемы нарезки округов на сессии 29 октября. Тогда всем участникам избирательного процесса будут понятны новые правила игры, и каждая партия сможет подготовиться к выборам в областное Собрание заранее», - подчеркнул Александр Котов.

Кроме того, председатель областного Собрания поблагодарил сотрудников Избирательной комиссии за большую работу по подготовке новой схемы нарезки округов, а депутатские фракции — за четкую организацию обсуждения данного проекта. «Мы получили исчерпывающие ответы на свои вопросы и принимаем вполне осознанное решение по нарезке округов», - констатировал он.

Завершая рабочее совещание, Игорь Сопов сообщил, что 9 октября состоится заседание областной Избирательной комиссии, по итогам которого проект новой схемы нарезки округов будет направлен в областное Собрание для окончательного утверждения.