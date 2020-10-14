Политика

Андрей Турчак планирует принять участие в выборах в Псковское областное Собрание

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак планирует принять участие в выборах в Псковское областное Собрание депутатов с перспективой избрания в верхнюю палату Федерального собрания РФ в 2021 году. Об этом он сообщил в ходе пресс-подхода 14 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Андрей Турчак. Фото: Совет Федерации ФС РФ

Андрей Турчак отметил, что ему предстоит пройти предварительное голосование партии «Единая Россия» по определению кандидатов на выборы в региональный парламент, и он рассчитывает на поддержку однопартийцев и жителей области.

Напомним, депутаты областного Собрания делегируют своего представителя в Совет Федерации по результатам тайного голосования.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов уже высказался в поддержку кандидатуры Андрея Турчака.