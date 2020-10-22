Политика

Лев Шлосберг: Избирательная кампания 2021 года будет очень жесткой

Избирательная кампания 2021 года будет очень жесткой. Такое мнение высказал руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Лев Шлосберг. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове он ответил на вопрос о своих планах, а также рассказал, что оппозиция готова на грядущих выборах противопоставить единороссам.

«Мои личные планы заключаются в том, что весной региональное отделение "Яблока" так же, как и пять лет назад, объявит открытые праймериз среди членов партии на лидеров списка в областное Собрание... Пять лет назад войти в "тройку" партийного списка претендовали 8 кандидатов. В этом году, думаю, будет не меньше, - отметил Лев Шлосберг. - Моя позиция в списке на выборах в областное Собрание и мои планы будут тесно связаны с тем, что решит наша региональная организация».

«Что касается округов и Госдумы, внутри "Яблока" только начаты разговоры о том, как выходить в Госдуму, и, на мой взгляд, любому из политиков от "Яблока" еще рано заявлять о своих амбициях на той или иной территории. Меня в большей степени волнует, в каком состоянии "Яблоко" выйдет на списочные выборы и сможет ли оно преодолеть 5-процентный барьер».

Также Лев Шлосберг прокомментировал недавнее заявление первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака о намерении участвовать в выборах в Псковское областное Собрание. На его взгляд, тем самым он подтвердил свое намерение остаться в верхней палате, а его «известные амбиции... попытаться возглавить Госдуму завершились на этом этапе».

«Считаю, у Андрея Турчака, кроме Псковской области, нет другой территориальной платформы, чтобы продолжить политическую карьеру. Он зависим от ситуации в регионе и его выдвижение в областное Собрание ожидалось», - добавил Лев Шлосберг.

Также лидер псковских «яблочников» предположил, что губернатор Михаил Ведерников возглавит список «Единой России» в областное Собрание. «Это обяжут сделать всех губернаторов, чтоб возложить на них всю ответственность за результаты избирательной кампании. Она будет очень жесткой. Все изменения в избирательном законодательстве появились именно в связи с выборами в Госдуму, поскольку "Единая Россия" теряет общественную поддержку. Чтобы математическими способами и с помощью административного ресурса удержать конституционное большинство, как раз и меняется избирательное законодательство. В этом нет ничего нового», - полагает Лев Шлосберг.

В то же врем он заметил, что новая избирательная система может представлять сложности не только для оппозиции, но и для власти. «И я думаю, что "Единая Россия" увидит на своем опыте те особенности и риски новой избирательной системы, которые могут быть обращены не только против оппозиции, но и против ее самой», - отметил Лев Шлосберг.

На его взгляд, для того, чтобы оппозиция могла на выборах что-то противопоставить единороссам, она должна быть с обществом. «Это главная задача оппозиционных политиков — слышать и видеть, что говорят люди, представлять интересы граждан там, где мы можем это делать, и стремиться это делать там, где наших представителей еще нет», - сказал он.