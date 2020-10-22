Политика

В Гдове не удовлетворили заявление о лишении полномочий депутата от «Единой России»

Гдовское районное Собрание депутатов не приняло решение о лишении депутатских полномочий члена фракции «Единая Россия» Юлии Сагателян. Видеозапись сессии с рассмотрением вопроса размещена в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот с видеозаписи трансляции

«Решение созрело давно и по организационным причинам только сейчас поступило, необходимо было доделать какие-то вопросы до конца», - сообщила на сессии депутат Юлия Сагателян. «Я очень прошу поддержать мое заявление и освободить меня от обязанностей депутата», - заявила она.

Юлия Сагателян отказалась публично объяснять причины своего решения из-за видеотрансляции заседания. «Я бы объяснила, почему, если бы мы разговаривали на комиссии. Ведется съемка, не хочется ставить коллег в неудобное положение», - добавила она.

Заявление о добровольном сложении полномочий не набрало нужного количества голосов.

Депутат Александр Конашенков («Яблоко») предложил рассмотреть заявление сначала на комиссии и только потом - на сессии. «Мы не можем разбрасываться такими ценными депутатами», - заметил он.

По информации группы «Граждане Гдовского края», губернатор Михаил Ведерников направил в Гдовское районное Собрание депутатов письмо с предложением рассмотреть вопрос о лишении депутатских полномочий члена фракции «Единая Россия» Юлии Сагателян в связи с утратой доверия.

Сагателян избрана в районное Собрание в сентябре 2017 года по партийному списку «Единой России». На первой сессии большинством голосов депутатов она была избрана председателем Собрания.

Поводом для лишения мандата, по информации сообщества, стала недостоверность декларации о доходах, вскрывшаяся в результате проверки, проведенной управлением по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области.

В 2019 году Юлия Сагателян оставила пост председателя Собрания, после покинула ряды «Единой России», но остается в составе депутатского корпуса как избранная по списку партии.