Политика

Секретарь ЦИК примет участие пленарном заседании форума молодежных избиркомов в Пскове

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина примет участие в работе II Межрегионального форума молодежных избирательных комиссий, который пройдет в Пскове в пятницу, 27 ноября. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Мы ожидаем прямое включение из Центральной избирательной комиссии. Бессменный секретарь ЦИК Майя Гришина будет участвовать в пленарном заседании», - пояснил он.

Поясняя значимость проведения форума, Игорь Сопов напомнил, что молодежные избирательные комиссии созданы в псковском регионе два года назад. Они работают во всех 26 ТИКах, общая численность членов МТИК — 189 человек. В молодежной избирательной комиссии Псковской области насчитывается 14 членов.

«Мы рассматриваем молодежь, которая работает в составе МТИК, как кадровый резерв, который впоследствии придет на смену тем, кто работает в территориальных избирательных комиссиях на данный момент. Поэтому нам важно не только вовлечение ребят в процесс в качестве наблюдателей, волонтеров или членов участковых комиссий с правом совещательного голоса, - подчеркнул председатель облизбиркома. - Нам важно, чтобы ребята в принципе понимали электоральные процессы в других субъектах РФ, в других странах и, самое главное, какие принципы закладываются в трансформацию этой системы».

На форуме все эти вопросы будут обсуждаться «по-взрослому», добавил Игорь Сопов.