Политика

Госдума усилила гарантии для экс-президентов

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о гарантиях экс-президенту РФ и членам его семьи в соответствии с обновленной Конституцией, передает «Интерфакс».

Согласно закону президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру.

Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку, предусматривает закон.

Кроме того, порядок лишения экс-президента неприкосновенности приводится в соответствие с нормами Конституции (ее статья 93). Так, закон устанавливает, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Думой обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении.

Обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного суда РФ о наличии в действиях экс-президента РФ признаков преступления и заключением Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Проект закона предусматривает, что решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-президента РФ должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов РФ и депутатов Госдумы по инициативе не менее одной трети депутатов Госдумы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Думой.

Закон устанавливает, что решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-президента РФ должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение считается отклоненным.

«Принятие изменений позволит закрепить в федеральном законодательстве соответствующие конституционные гарантии президенту, прекратившему исполнение своих полномочий, что важно для стабильности государства и общества», - отметил, комментируя инициативу, официальный представитель президента при рассмотрении соответствующих законопроектов палатами Федерального Собрания, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.