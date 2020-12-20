Политика

Рейтинг политической активности. Во власти Ковида 19-го

Псковская Лента Новостей представляет традиционное обозрение политической жизни за неделю.

Если в федеральной повестке центральной темой стала ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина, то на региональном уровне всё, как и прежде, крутилось вокруг коронавируса. Причем, ситуация с распространением COVID-19 в Псковской области объективно ухудшилась. По определениям экспертов, у нас «отмечается беспрецедентно высокий уровень заболеваемости», и регион - уже среди антилидеров в списке самых неблагополучных субъектов РФ. Каждый день количество заразившихся в Псковской области становится больше на несколько сотен, а число умерших, по официальным данным, составляет уже 93 человека. В пятницу на 62-м году жизни скончался госпитализированный в связи с заражением коронавирусом глава Порховского района, экс-депутат Псковского областного Собрания Виктор Степанов. Прощание с ним прошло сегодня. Это тяжелейшая и невосполнимая утрата для всего региона.

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Очевидно, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложняется — и неудивительно, что власти продолжают вводить различные ограничения. Очередные были приняты по итогам прошедшего в пятницу оперативного штаба. В дистанционном режиме его проводил ранее ушедший на самоизоляцию губернатор Михаил Ведерников. Глава региона сообщил, что коронавирусная инфекция не обошла стороной и его. «Опасения подтвердились - результат теста положительный. Состояние удовлетворительное, но двусторонняя пневмония и постоянная высокая температура дают о себе знать. Работаю удаленно», - проинформировал губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

Что касается политической деятельности, в том числе работы региональных отделений партий, то на минувшей неделе мы наблюдали активизацию целого ряда из них — как традиционных (из числа парламентских), так и свежеиспеченных (например, недавно созданной партии «Новые люди»). Очевидно, что выход активистов на улицы городов Псковской области и раздача партийных газет связаны с избирательными кампаниями 2021 года — напомним, что выбирать мы будем депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Уже сейчас псковские партийцы пытаются напомнить о себе и привлечь внимание жителей региона.

Пока одни стремятся проявить себя в региональной политике, другие переходят на принципиально иной уровень. Экс-губернатор Псковской области Михаил Кузнецов на этой неделе вошел в состав совета директоров одной из крупнейших угольно-энергетических компаний мира (!) - АО «СУЭК». Сибирская угольная энергетическая компания, в которой работает более 70 тысяч сотрудников, занимает первое место в России и шестое — на планете по объему производства угля.

За всеми событиями в жизни региона, как обычно, внимательно наблюдал наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. И сегодня он готов подвести итоги.

Свои субъективные оценки обозреватель выставляет по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и другие негативные действия.

- 5 Наталья Юшко

Приглашенная в Псков из-за пределов области Наталья Юшко покинула пост руководителя особой экономической зоны «Моглино». В статусе и. о. гендиректора она проработала около полугода и снискать лавров не успела. Журналистам запомнится разве что своей закрытостью, склонностью к пафосным заявлениям и резонансным конфликтом с группой подчиненных. Временем прорыва этот период в истории «Моглино» не стал. Между тем следует напомнить, что для региональной власти моглинский проект имеет особое, можно сказать — стратегическое, значение. Созданная в соответствии с постановлением правительства еще в 2012 году, экономическая зона должна была стать не просто «точкой роста» и «локомотивом, который потянет за собой Псковскую область», но и эдаким плакатом — ярким и привлекательным.

Однако уже давно «что-то пошло не так», и продолжающаяся менеджерская чехарда — яркое тому подтверждение. За пару последних лет в «Моглино» успели «порулить» аж пятеро управленцев.

До февраля 2019-го зоной руководила Ольга Торбич, уволенная на фоне возбужденного в ее отношении уголовного дела. Сменщиком стал Олег Бедских. В статусе и. о. он проработал всего несколько месяцев, а уже в середине 2019-го назначили Андрея Яковлева. Бразды правления в своих руках он держал меньше года — в июне 2020-го призвали госпожу Юшко. Спустя полгода «ушли» и ее. Теперь в статусе и. о. гендиректора к работе приступает господин Яковлев — но уже не Андрей, а Антон. Ранее он занимал в управляющей компании ОЭЗ «Моглино» должность директора по строительству. Пожелать Антону Викторовичу сейчас хочется многого, но, в первую очередь, пожелаем ему быть более информационно открытым, чем его многочисленные предшественники, и говорить на понятном русском языке.

- 4 Александр Васильев

Депутат Госдумы, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев не оставляет попыток предотвратить строительство экотехнопарка вблизи собственной дачи в Палкинском районе.

В этот раз в свойственной ему манере он объяснил невозможность строительства полигона... близостью Североатлантического военного альянса.

«Я посоветовался с военными, их в принципе насторожило, что в районе государственной границы со странами НАТО создаются условия, усложняющие полеты авиации», - написал Васильев в социальных сетях и своей записью вызвал немало остроумных комментариев пользователей. Вроде таких: «Посмотрим, как Александр Николаевич будет бороться за интересы граждан, когда полигон перенесут в другое место». Или — вот: «А полигон на территории Пскова не мешал и не мешает летать военным и гражданским самолетам? Причем он там с советских времен, а тогда воздушный трафик был намного плотнее. Илы 76-е постоянно там летают с бойцами на борту и ничего. А в Питере Пулковский огромный полигон и аэропорт Пулково? Что с островскими авиаторами не так? У меня такое ощущение, что нам опять справляют малую нужду в уши».

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- 3 Ульяна Михайлова

Депутат Псковского областного Собрания, экс-председатель облсовпрофа, являющаяся фигурантом нескольких уголовных дел, выступила с заявлениями в СМИ. После весьма продолжительной паузы она поделилась с журналистами своими самоощущениями, рассказала о планах, а также дала собственную оценку ситуации в регионе и действиям различных политических сил.

Самое главное: Ульяна Михайлова объявила, что не будет участвовать в выборах депутатов Псковского областного Собрания в 2021 году.

Принятое решение Ульяна Михайлова объясняет не только политическими мотивами, но и ситуацией с ее уголовным преследованием. «Депутатство реально отягощает», «эффективность индивидуальных инициатив фактически равна нулю», «пока не вижу гармоничного себе места в политическом пространстве региона» - эти и другие высказывания опытного политика (а они фактически отрезают госпожу Михайлову чуть ли не от всех, в том числе от представителей оппозиции) лично меня сильно удивили. Все-таки не зря советуют: «Никогда не говори "никогда"». При этом у симпатизирующих опальному депутату ее высказывания наверняка вызвали сожаление — а вместе с ним и надежду на то, что Ульяна Александра в будущем, может быть, передумает.

- 2 Псковское отделение партии «За правду»

Псковские сторонники Захара Прилепина забавно подвели итоги «кампании с обращением к Президенту» (так они пишут сами). Эта, громко сказано, «кампания» выразилась в том, что региональное отделение партии «За правду» (руководитель — Александр Солопов) перед большой ежегодной пресс-конференцией Владимира Путина предложило жителям области писать ему и требовать восстановления инфекционного отделения невельской больницы. Логика здесь была такая: чем больше голосов поступит - тем труднее тему будет проигнорировать. Но то ли голосов было подано недостаточно, то ли надо было делать приписку «Я беременна» (как показала пресс-конференция, это срабатывает) - только ответа на вопросы прилепинцев во время пресс-конференции не прозвучало. Однако местные патриоты не унывают. Они стараются сделать хорошую мину, убеждают, что смысл в этой «кампании» все-таки был, и надеются, что посланные ими вопросы будут рассмотрены «по следам обращений».

- 1 Дмитрий Пермяков

Депутат Псковской городской Думы (фракция «Яблоко») Дмитрий Пермяков продолжает утверждаться в роли борца за сохранение пешеходных переходов. Правда, не всё тут выходит гладко. Вот и к прошедшему на минувшей неделе заседанию городской комиссии по безопасности дорожного движения яблочник толком не подготовился. Не мог даже перечислить, какие пешеходные переходы конкретно он просит вернуть, ошибался при обращении к председателю комиссии — заместителю главы администрации Пскова Валентине Зубовой и т. д.

Но при всём при этом смог сорвать заседание. Именно Пермяков указал на отсутствие кворума.

Он обратил внимание, что на заседании присутствует 14 членов комиссии, тогда как, согласно положению, комиссия правомочна при присутствии не менее половины членов – 17 человек. Всего в составе комиссии насчитывается 34 человека. Выяснилось, что отсутствует несколько коллег депутата из гордумы. В результате комиссия по безопасности дорожного движения не смогла рассмотреть оставшуюся часть вопросов повестки.

0 Псковское отделение партии «Новые люди»

В Псковской области появилось отделение новой партии, недавно созданной предпринимателем, учредителем компании «Faberlic» Алексеем Нечаевым. Региональное отделение возглавил некий Александр Борский. На минувшей неделе «Новые люди» провели опрос жителей, дабы выяснить, какие социальные проекты партии кажутся им наиболее актуальными. Оценивать первые шаги свежеиспеченной организации со знаком плюс или минус не буду — поглядим, что там они будут делать дальше.

+ 1 Григорий Турчин

Депутат Псковской городской думы, руководитель регионального отделения «Партии дела» публично обозначил задачи на избирательную кампанию 2021 года и фактически заявился на выборы депутатов областного Собрания. По словам Григория Турчина, цель возглавляемого им партийного отделения - сформировать фракцию в Собрании следующего созыва. На вопрос, примет ли он сам участие в выборах, политик ответил: «Григорий Турчин наверняка пойдет, а на какие выборы, не знаю». Впоследствии он заметил, что более реальными для себя считает не выборы в Госдуму (они также пройдут в следующем году), а выборы регионального и муниципального уровня, не исключив, что пойдет в областное Собрание по «псковскому» округу, в котором его хорошо знают как депутата гордумы.

+ 2 Лев Шлосберг и Артур Гайдук

Депутаты Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг и Артур Гайдук обратились в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное по факту отравления оппозиционера Алексея Навального.

По мнению псковских парламентариев, уголовное дело должно быть возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 277 Уголовного кодекса РФ «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность».

О какой-либо реакции сотрудников Следственного комитета на обращение депутатов в настоящее время неизвестно.

+ 3 Анна Кузыченко

Начальник управления образования администрации города Пскова отреагировала на недовольство родителей из-за перехода школ на дистанционку, достойно взяла на себя удар и в публичном пространстве не побоялась отвечать на вопросы из социальных сетей. Свою позицию Анна Кузыченко высказала и на онлайн-брифинге 16 декабря. Она отметила готовность образовательных учреждений областного центра использовать технологии дистанционного обучения и опровергла слухи о массовом переходе на дистанционку. Глава городского управления образования выразила уверенность, что после новогодних каникул школы смогут вернуться в очный формат работы.

+ 4 Псковское отделение «Справедливой России»

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» начало активно готовиться к выборам. На минувшей неделе активисты СР проводили пикеты по области. Они раздают свежий номер партийной газеты.

Тем временем лидер псковских эсеров, депутат городской думы Олег Брячак оперативно отреагировал на пресс-конференцию Владимира Путина и прокомментировал ее «знаковые моменты».

Особо псковский политик остановился на темах состояния социальной сферы и здравоохранения, а также решении выплатить к Новому году по пять тысяч рублей на детей до 7 лет. «Денежный подарок к Новому году от президента каждой семье, где есть дети до семи лет, это очень здорово. И хотелось бы, чтобы такая практика стала ежегодной», - сказал Олег Брячак.

Говоря об активности представителей регионального отделения «Справедливой России», отмечу, что лидер партийной фракции в областном Собрании Наталья Тудакова выступила с инициативой усилить социальную рекламу методов исследования и профилактики онкологии, а также болезней системы кровообращения.

+ 5 Андрей Турчак

Секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак (кстати, отмечающий сегодня свое 45-летие) на неделе представил новый пакет социальных инициатив в связи с пандемией. Это произошло на первом Социальном интернет-форуме с волонтерскими центрами. Предложения партийного руководителя направлены на борьбу с последствиями пандемии и поддержку граждан.

Андрей Турчак предложил организовать в регионах бесплатные перевозки врачей на такси и привлекать студентов старших курсов педвузов к оплачиваемому замещению учителей на уроках в школах.

Также он считает необходимым расширить возможности использования материнского капитала на социально важные направления — например, на оплату частных детских садов, которые регистрируются как ИП и по закону не могут работать с сертификатами маткапитала. Предлагается ввести и дополнительные меры поддержки беременных женщин — допвыплату к пособию по беременности и родам, которую можно получить, если встать на учет в женской консультации на раннем сроке. Сейчас это порядка 600 рублей. В партии предложили увеличить размер пособия и одновременно сделать такую помощь адресной. В дополнение к этому «Единая Россия» предлагает сохранять выплаты по потере кормильца несовершеннолетним при подработке в каникулы.

Господин Рейтингомер

Фото: архив Псковской Ленты Новостей, пресс-службы региональных отделений партий, социальные сети.