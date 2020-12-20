Общество

Псковские единороссы поздравили Андрея Турчака с днем рождения

Псковское региональное отделение «Единой России» поздравило с днем рождения секретаря генерального совета партии, первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе РО партии.

«Выражаем вам искреннее уважение за работу на благо жителей Псковской области, за ваш профессионализм, богатый практический опыт, активную жизненную позицию! Успехи региона напрямую связаны с вашей энергией и целеустремленностью!» - говорится в поздравлении.

Псковские единороссы пожелали Андрею Турчаку крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия.