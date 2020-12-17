Общество

Памяти Виктора Степанова

Тяжелый пандемический год принёс на своём исходе ещё одну тяжелую весть: в Псковской областной клинической больнице на 62 году жизни скончался глава Порховского района Виктор Николаевич Степанов. Это большая утрата для района и всей Псковской области.

Весной — в «первую волну» — ему уже довелось побывать на больничной койке, но тогда все закончилось хорошо. А вот теперь осложнения оказались фатальными: весь последний месяц он боролся за жизнь сначала в инфекционной больнице, затем в псковской городской больнице (туда его перевели по сопутствующему заболеванию), и, наконец, в Псковской областной. Но врачи оказались бессильны.

Про таких людей особенно тяжело говорить «был». Виктор Степанов — яркий, энергичный и харизматичный, умный, очень часто неоднозначный, но всегда обаятельный своей прямотой, искренностью, неподдельным интересом к судьбе родного края, в котором он прожил всю жизнь.

Он родился 3 января 1959 года в деревне Рудаково Порховского района, после окончания Верхнемостской средней школы поступил в Псковский педагогический институт, который окончил в 1981 году по специальности «История, обществоведение и английский язык», после чего отправился работать учителем Березовской восьмилетней школы, став вскоре её директором. Затем — с 1984 по 1992 годы — он трудился сначала заместителем председателя, а вскоре уже руководителем колхоза им. Крупской. Затем, с приходом рынка, Виктор Николаевич стал реализовывать свои предпринимательские таланты — и к началу 2003 года он возглавил Совет Порховского райпо.

А затем началась общественная деятельность, в которой Виктор Николаевич также быстро стал заметной фигурой по меркам всей Псковской области. Этому способствовало редкое соединение в нём обычно плохо сочетающихся талантов самостоятельного, тонкого политика и крепкого хозяйственника. Сначала Виктор Степанов стал депутатом Псковского областного Собрания, а в 2007 году граждане избрали его главой Порховского района.

На фоне многих и многих нынешних руководителей муниципалитетов — без харизмы, воли, умения самостоятельно находить выходы из непростых ситуаций и делать смелые шаги — он оставался одним из «последних могикан», пришедших во власть не по партийной разнарядке. Как говорится, теперь таких больше не делают.

Мы, журналисты, всегда любили общаться с Виктором Николаевичем еще и потому, что он никогда не лез за словом в карман, не оглядывался на «старших товарищей», а всегда готов был прямо и открыто высказать своё мнение — исключительно редкое по нынешним временам качество.

Он был большим другом для нашей редакции и большим, настоящим человеком. Нам будет его очень не хватать. Редакция Псковской Лента Новостей приносит соболезнования всем родным и близким Виктора Степанова и скорбит вместе с ними.

Редакции Псковской Ленты Новостей и радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове