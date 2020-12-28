Политика

Иностранным агентом в фашистском государстве становится человек с чувством достоинства - Лев Шлосберг

«Иностранным агентом в фашистском государстве становится любой человек с чувством личного достоинства», - заявил депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Комментарий по поводу включения в список иностранных агентов псковских журналистов он опубликован на своей странице в Facebook.

«Первые пять граждан России объявлены средствами массовой информации и включены в реестр СМИ-иностранных агентов организацией, временно выполняющий обязанности министерства юстиции РФ не в интересах прав и свобод граждан», - написал Лев Шлосберг.

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«Людмила Савицкая и Денис Камалягин (внесены Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов) работают в Пскове и пишут о российской провинциальной жизни ту самую известную обществу правду, которую невозможно найти в заполненных ложью, лестью и подлостью средствах государственной пропаганды. Именно за правду публикаций Савицкую и Камалягина отметили желтой звездой иностранного агента. Лев Пономарев - основатель российского правозащитного движения, человек чести и совести. Фашистское государство ненавидит его как своего морального антипода. Не сомневаюсь, что двое других коллег, Дарья Апахончич и Сергей Маркелов, с которыми я незнаком лично, также достойные честные граждане», - уверен Лев Шлосберг. По его мнению, в списках иностранных агентов нет и не было ни одного подлеца и негодяя, только порядочные люди.

«Иностранным агентом в фашистском государстве становится любой человек с чувством личного достоинства. Правда становится иностранным агентом. Свобода становится иностранным агентом. Авгиевы конюшни российского законодательства будут расчищены. Обстоятельства принятия законов воинствующего фашизма будут предметом следствия и суда. Всем обладателям новых российских государственных знаков отличия желаю спокойствия и уверенности в своих силах. Их задела агония трусов и лжецов. Это неприятно, но преодолимо. Как и весь морок нынешней российской власти», - заявил Лев Шлосберг.